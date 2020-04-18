48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса

18 апреля врачи выписали ещё десять липчан после лечения COVID-19.

Список вылечившихся от коронавирусной инфекции в Липецкой области вырос до 48 человек - 18 апреля из инфекционной больницы после успешного лечения выписали 10 пациентов. Всего на территории области зарегистрировано 129 случаев новой коронавирусной инфекции, 80 человек продолжают лечение, 1 человек умер. По состоянию на 16.00, 18.04.2020 в больницах находятся: 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 5 детей. 123 человека — с подозрением на выделение вируса. В их числе 5 детей. Получают лечение на дому 22 пациента с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находится 7 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 894 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Муниципалитеты, где за минувшие сутки были выявлены новые случаи: Липецк - 12 Елецкий район - 1 Лебедянский район - 5 Лев-Толстовский район - 1 Липецкий район - 1 Чаплыгинский район - 1