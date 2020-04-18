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48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса

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#коронавирус #статистика
48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса

18 апреля врачи выписали ещё десять липчан после лечения COVID-19. 

Список вылечившихся от коронавирусной инфекции в Липецкой области вырос до 48 человек - 18 апреля из инфекционной больницы после успешного лечения выписали 10 пациентов. Всего на территории области зарегистрировано 129 случаев новой коронавирусной инфекции, 80 человек продолжают лечение, 1 человек умер. По состоянию на 16.00, 18.04.2020 в больницах находятся: 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них 5 детей. 123 человека — с подозрением на выделение вируса. В их числе 5 детей. Получают лечение на дому 22 пациента с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находится 7 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 894 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. Муниципалитеты, где за минувшие сутки были выявлены новые случаи: Липецк - 12 Елецкий район - 1 Лебедянский район - 5 Лев-Толстовский район - 1 Липецкий район - 1 Чаплыгинский район - 1
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#коронавирус #статистика

Комментарии (16)

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Небритый Олень

18 секунд назад
Ууууууууууууууууу! Забодаю!
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Че́рная сметана

5 минут назад
Вот почему почтальон печкин был такой злой?! Потому, что у него велосипеда не было. Может у Артамонова нету фена?!..
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Директор кладбища

7 минут назад
Приглашу даму попить пивка
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Личи

9 минут назад
Житель, бросай их, раз опостылели тебе они
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Личи

10 минут назад
Гость, ну разведись, раз он такой стремный у тебя
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Владимир Лисин

10 минут назад
Какой нах... Артамонов?! В городе главный Я!
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сосед охреневший о воплей

28 минут назад
Гость, так это ты сегодня истерику закатила, орала как овца резаная? дура, б..ь
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Трета Гумберг

30 минут назад
Житель, пропуск получай - и иди бухай в свой гараж, кто тебе не даёт?
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молодой тупняк

30 минут назад
Житель, созвонись с пацанами и забухайте в гаражах, не вижу препятствий и проблем!
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молодой тупняк

31 минуту назад
Житель, так что тебя останавливает?
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