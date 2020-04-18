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В Липецкой области ночью подморозит до -3

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#заморозки #
В Липецкой области ночью подморозит до -3

Днем ожидаются небольшие осадки.

В ближайшие сутки Липецкая область останется в тыловой части циклона, центр которого расположился над Архангельской областью – погода будет неустойчивой, возможны небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Среднесуточная температура составит 5 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем пройдут небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 7 до 12 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.
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#заморозки #

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