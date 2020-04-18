Происшествия

12 минут назад

В Липецке загорелся подвал в многоквартирном доме

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#пожар #подвал
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В Липецке загорелся подвал в многоквартирном доме

На место выезжали четыре отделения пожарных и автолестница.

Вчера в Липецке около половины одиннадцатого вечера в подвале дома 15/2 на улице Звездной возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место были стянуты четыре отделения пожарных и автолестница. Разведка показала, что источником дыма стала куча мусора на площади в один квадратный метр. Пожарные быстро потушили огонь. Никто не пострадал.
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#пожар #подвал
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