Происшествия

25 минут назад

В Становлянском районе на пожаре погиб мужчина

280
#пожар #МЧС
В Становлянском районе на пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили пожарные во время ликвидации горения.

Вчера в деревне Товарково на улице Товарной в Становлянском районе загорелся дом.

Во время тушения возгорания в дом вошли пожарные. Там они нашли тело 62-летнего хозяина дома без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в тушении пожара принимали три отделения.
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#пожар #МЧС

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