В Становлянском районе на пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили пожарные во время ликвидации горения.

Вчера в деревне Товарково на улице Товарной в Становлянском районе загорелся дом.



Во время тушения возгорания в дом вошли пожарные. Там они нашли тело 62-летнего хозяина дома без признаков жизни.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в тушении пожара принимали три отделения.