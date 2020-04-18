В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией

Сегодня подтвержден диагноз ещё у 21 человека.



18 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 21 жителя Липецкой области. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.



Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 91 находятся на лечении.

