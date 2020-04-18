Коронавирус

сегодня, 10:54

В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией

56 6061
#коронавирус
5
В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией

Сегодня подтвержден диагноз ещё у 21 человека. 

18 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 21 жителя Липецкой области. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. 
 
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 91 находятся на лечении.
56 6061
#коронавирус
5

Комментарии (55)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

" Ритуальные услуги "

10 секунд назад
До 12 человек в сутки !, Это естественный процесс заселения могил в Липецке !, Что вы тут жути нагоняете ,твари !. Вас послушать ,можно всем уже Вешаться !.
ответить

444

2 минуты назад
специально заразили население чтобы полностью превратить в рабов
ответить

кум

2 минуты назад
Не нагнетайте вам уже никто не верит
ответить

Москвичи

3 минуты назад
Ыыы, сколько москвичей лежит в липецких больницах? Вирус завезли ваши липецкие гастарбайтеры, вернувшиеся из Москвы.
ответить

..

3 минуты назад
Кто то сидит и ноет а кто то гуляет на данный момент с детьми)
ответить

Че́рная сметана

4 минуты назад
Апрель 2020. Думаю, лучше переболеть сейчас, пока есть свободные койки в больницах и здоровые врачи. Май 2020. Думаю, лучше переболеть сейчас, пока есть свободные места на кладбищах.
ответить

Че́рная сметана

6 минут назад
В условиях эпидемии коронавируса песня "Чумачечая весна" заиграла новыми смыслами.
ответить

Светлая

6 минут назад
Дааа,засиделись все на карантине,здесь у всех нервы на пределе.Умрём не от короновируса,так от психоза и невроза,если только по голове друг друга не стукнем.Нужно оставаться людьми в любых ситуациях,мы же не в клетках,не в обезьяннике.А то опять в своих предков.обезьян превратимся.
ответить

Ыыы

8 минут назад
Москвичи завезли вирус,их надо было дубинками гнать отсюда
ответить

Кто против кароновируса

10 минут назад
Тому сразу штраф тыщь триста
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе
5
Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

сегодня, 09:28

В России
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка
#коронавирус #сидимдома
39
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка

вчера, 23:06

Общество
Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность
#цифровой пропуск
164
Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность

вчера, 19:21

Коронавирус
«Мы сами делаем санитайзер, а специальные ручки печатаем на 3D-принтере»
#ОЭЗ #Бекарт
14
«Мы сами делаем санитайзер, а специальные ручки печатаем на 3D-принтере»

вчера, 19:18

Общество
В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков
#коронавирус #цифровой пропуск
101
В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков

вчера, 18:12

Общество
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы
#коронавирус #Пасха
118
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы

вчера, 17:52

Общество