Коронавирус
сегодня, 10:54
В Липецкой области уже 129 человек заболели коронавирусной инфекцией
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Сегодня подтвержден диагноз ещё у 21 человека.
18 апреля диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 21 жителя Липецкой области. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 91 находятся на лечении.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 91 находятся на лечении.
56 6061
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Кто против кароновируса