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13 минут назад
Несколько человек погибли в авиакатастрофе под Хабаровском
В МЧС Хабаровского края позвонили очевидцы происшествия вблизи посёлка Лесное в пригороде краевой столицы.
Расстояние от Хабаровска - примерно 35 км. Люди рассказали, что видели падение частного лёгкого самолёта, который после падения загорелся, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».
По предварительным данным, в катастрофе трое или четверо погибших, на место ЧП выехали спасатели, бригада «скорой помощи» и оперативно-следственная группа.
Самолёт взлетел с аэродрома Калинка в Хабаровском районе, руководитель организации отказалась комментировать сообщение.
В Дальневосточном следственном комитете на транспорте по факту авиапроисшествия начата проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, чуть менее года назад в районе аэродрома «Калинка» в пригороде Хабаровска разбился легкий самолёт. Тогда в аварии погиб вице-президент Федерации самолётного спорта Хабаровского края Владимир Левшин и его ученик Сергей Ланкин. В 2018 году в Подмосковье при крушении спортивного самолета Zlin 326 также погибли двое, чемпион мира по высшему пилотажу Игорь Турик и его коллега Виктор Бирюков.
По предварительным данным, в катастрофе трое или четверо погибших, на место ЧП выехали спасатели, бригада «скорой помощи» и оперативно-следственная группа.
Самолёт взлетел с аэродрома Калинка в Хабаровском районе, руководитель организации отказалась комментировать сообщение.
В Дальневосточном следственном комитете на транспорте по факту авиапроисшествия начата проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, чуть менее года назад в районе аэродрома «Калинка» в пригороде Хабаровска разбился легкий самолёт. Тогда в аварии погиб вице-президент Федерации самолётного спорта Хабаровского края Владимир Левшин и его ученик Сергей Ланкин. В 2018 году в Подмосковье при крушении спортивного самолета Zlin 326 также погибли двое, чемпион мира по высшему пилотажу Игорь Турик и его коллега Виктор Бирюков.