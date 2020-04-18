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Пес в Италии сбежал из дома и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

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В итальянском городе Пиза собака нашла больницу, в реанимации которой от коронавируса умирал ее хозяин, пишут СМИ.

Хозяин семилетней немецкой овчарки по кличке Стелла заболел коронавирусом и был госпитализирован в реанимацию в городе Пиза. Собака долго не могла успокоиться и через несколько дней сбежала из дома, пишет Newsweek.

Стелла пробежала несколько миль и нашла больницу, где умирал ее хозяин. После того, как мужчина скончался, Стелла не могла успокоиться несколько дней.

Местные зоозащитники опубликовали в Facebook пост о собаке и попросили найти ей нового владельца. В итоге Стеллу забрали родственники погибшего, сообщает vz.ru

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