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Польский F-16 выпустил шасси на высоте 5 км при виде русского СУ-27
Видео, на котором видно, как польский истребитель выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, встретившись с маневрирующим Су-27, вызвало шквал эмоций. Как говорится, и смех, и грех, пишет inosmi.ru. «Это поляки просто русских испугались... Одним словом, в штаны наложил», — комментируют болгарские читатели.
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27. Такое видео загрузил на YouTube пользователь Fighterbomber. Также отмечено, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, а видео было сделано с борта российского самолета Ил-38. Выпуск шасси может означать команду к посадке. «Это поляки просто русских испугались», — комментируют болгарские читатели.
Комментарии читателей:
Мдаам: Одним словом, в штаны наложил
Хаха: Шибче пан, цо робиш. Шибче садись — русский идет
Маке: Отличная новость, пойду за это выпью. Ваше здоровье!
Гербер натовец: Как натовец, я должен сильно ненавидеть русских за то, что они так над нами, натовцами, издеваются. Я вроде бы должен их ненавидеть, но не знаю, не обосрусь ли я сам, если встречусь с русским
Бесен Язовец: Варианта было два: либо спустить шасси для посадки, либо капитулировать! У этой жестянки нет шансов перед сверхманевренным СУ-35
Някой си: Хахахаха, сейчас поляки, а скоро и наши
Borislav Popov: Интересно, а соросоиды попытаются ли ответить на вопрос, который задал автор видео… Почему поляк, увидев сушку, решил приземляться, когда вдруг так (по неизвестным причинам) заволновался, что потерял представление о месте и времени, забыл, что он на высоте 5 тысяч метров над Балтийским морем…хахаха
Мария: Не судите поляка, у польских пилотов есть опыт и с русскими, и с американскими самолетами, и логично, что, зная, на что способен F-16, пилот запаниковал и дал маху
На Ф пилото: Что-то его, скорее всего, «вниз» начало тянуть… съеденные гамбургеры!
Оги: Пусть придут жестянки F-16 за 2 миллиарда каждая и пусть каждый день сообщают, как болгарские натовцы обделываются всякий раз, как видят русский самолет. Вылетели — 5 минут — обделали всю кабину — вернулись на базу. Хахахах
Веселяк: Скорее всего, это какой-то знак, сигнал для русского пилота. Например, может быть, после этого «эф-ка» перевернулась на спину и имитировала дохлого воробья лапками вверх, чтобы его не трогали хищники!
Гост: Эх, убедили вы меня в превосходстве российской техники, завтра продам свой мерседес S-класса и встану в очередь за «Ладой».
Всъщност: Поляки просто панически боятся Россию, у них это в генах заложено
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27. Такое видео загрузил на YouTube пользователь Fighterbomber. Также отмечено, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, а видео было сделано с борта российского самолета Ил-38. Выпуск шасси может означать команду к посадке. «Это поляки просто русских испугались», — комментируют болгарские читатели.
Комментарии читателей:
Мдаам: Одним словом, в штаны наложил
Хаха: Шибче пан, цо робиш. Шибче садись — русский идет
Маке: Отличная новость, пойду за это выпью. Ваше здоровье!
Гербер натовец: Как натовец, я должен сильно ненавидеть русских за то, что они так над нами, натовцами, издеваются. Я вроде бы должен их ненавидеть, но не знаю, не обосрусь ли я сам, если встречусь с русским
Бесен Язовец: Варианта было два: либо спустить шасси для посадки, либо капитулировать! У этой жестянки нет шансов перед сверхманевренным СУ-35
Някой си: Хахахаха, сейчас поляки, а скоро и наши
Borislav Popov: Интересно, а соросоиды попытаются ли ответить на вопрос, который задал автор видео… Почему поляк, увидев сушку, решил приземляться, когда вдруг так (по неизвестным причинам) заволновался, что потерял представление о месте и времени, забыл, что он на высоте 5 тысяч метров над Балтийским морем…хахаха
Мария: Не судите поляка, у польских пилотов есть опыт и с русскими, и с американскими самолетами, и логично, что, зная, на что способен F-16, пилот запаниковал и дал маху
На Ф пилото: Что-то его, скорее всего, «вниз» начало тянуть… съеденные гамбургеры!
Оги: Пусть придут жестянки F-16 за 2 миллиарда каждая и пусть каждый день сообщают, как болгарские натовцы обделываются всякий раз, как видят русский самолет. Вылетели — 5 минут — обделали всю кабину — вернулись на базу. Хахахах
Веселяк: Скорее всего, это какой-то знак, сигнал для русского пилота. Например, может быть, после этого «эф-ка» перевернулась на спину и имитировала дохлого воробья лапками вверх, чтобы его не трогали хищники!
Гост: Эх, убедили вы меня в превосходстве российской техники, завтра продам свой мерседес S-класса и встану в очередь за «Ладой».
Всъщност: Поляки просто панически боятся Россию, у них это в генах заложено