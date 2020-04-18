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Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

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Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

Получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ французский ученый Люк Монтанье предположил, что коронавирус COVID-19 мог быть создан в лаборатории.

«Мы пришли к выводу, что произошла манипуляция с этим вирусом», – заявил исследователь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNEws.

По его словам, в коронавирус «добавили частицы ВИЧ».

«Он (вирус) не естественного происхождения, это работа молекулярных биологов. С какой целью (это делалось) – неясно... Моя работа – представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему. Возможно, они хотели произвести вакцину против СПИДа», – сказал эксперт.

В другом интервью порталу Pourquoi docteur он сообщил, что «этот вирус вышел из лаборатории Уханя».

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что, по мнению американских властей, новый коронавирус имеет естественное происхождение.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку сообщала, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане, пишет vz.ru

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Комментарии (3)

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Сомневающийся

1 минуту назад
Ждём паникёров, которые начнут орать про воздушно-капельный ВИЧ и про полезность артамоновских пропусков.
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Житель

30 минут назад
87 лет, афигеть!
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Антисоветчик

44 минуты назад
Несмотря на прежние заслуги данного чела, можно с уверенностью сказать, что в конце жизни его посетил маразм. Тем более что дедку 87 лет. Он уже на полдороги к Богу.
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