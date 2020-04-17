Коронавирус
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Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность
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Ближайшие к дому аптеки и магазины можно посещать и без пропуска.
В постановление о введении в регионе пропускного режима (с ним можно ознакомится по этой ссылке) внесены изменения. Как сообщает администрация Липецкой области, меняется способ получения цифрового кода. Теперь для оформления пропуска можно использовать любой документ, удостоверяющий личность.
Для получения СМС-пропуска необходимо позвонить по номеру 8-800-450-48-58, затем в тоновом режиме ввести дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также указать цель получения цифрового кода.
Кроме того, изменился список целей получения пропуска. Ближайшие к дому магазины и аптеки можно посещать без использования цифрового кода.
Напомним, что эти решения приняты после заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Для получения СМС-пропуска необходимо позвонить по номеру 8-800-450-48-58, затем в тоновом режиме ввести дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также указать цель получения цифрового кода.
Кроме того, изменился список целей получения пропуска. Ближайшие к дому магазины и аптеки можно посещать без использования цифрового кода.
Напомним, что эти решения приняты после заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
101 4229
Перри Мейсон
Перри Мейсон
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