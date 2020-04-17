Коронавирус

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Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность

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#цифровой пропуск
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Цифровой пропуск можно получить с помощью любого документа, удостоверяющего личность

Ближайшие к дому аптеки и магазины можно посещать и без пропуска.

В постановление о введении в регионе пропускного режима (с ним можно ознакомится по этой ссылке) внесены изменения. Как сообщает администрация Липецкой области, меняется способ получения цифрового кода. Теперь для оформления пропуска можно использовать любой документ, удостоверяющий личность.

Для получения СМС-пропуска необходимо позвонить по номеру 8-800-450-48-58, затем в тоновом режиме ввести дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также указать цель получения цифрового кода. 

Кроме того, изменился список целей получения пропуска. Ближайшие к дому магазины и аптеки можно посещать без использования цифрового кода.

Напомним, что эти решения приняты после заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
101 4229
#цифровой пропуск
7

Комментарии (102)

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Перри Мейсон

36 секунд назад
Проституция - это моя жизнь. Простите меня, что я лижу власти за деньги
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Перри Мейсон

1 минуту назад
молодой тупняк, в Амурской области всего 11случаев коронавируса))))
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старый умник

1 минуту назад
тупняк страпонил молодого Перри Мейсона
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старый умник

2 минуты назад
Перри тупняк страпонил молодого Мейсона
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молодой тупняк

2 минуты назад
Вв, так ты сам себе противоречишь! То что Китайцев там кишит кто в этом виноват?! Местный Якут что ли?! Или власть их туда пустила?! А что с Европы вирус не привезли?! И к Украм я нормально отношусь, их страну тоже грабят и разваливают, но не я и не покупатель который дистанцию не соблюдает в магазине, а именно наша власть могла решить все проблемы Украинского народа, но кинула их, и нас кидает. А если ты думаешь что у властей всё гладко и продуманно, то зачем тогда правительство расформировывать?! Опять пыль в глаза народу кидают.
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старый умник

3 минуты назад
молодой страпон тупняк Перри Мейсон
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старый умник

4 минуты назад
молодой Мейсон страпонил тупняка Перри
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Гость

5 минут назад
Кто хочет бабу в п..ду за банку консервов?
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старый умник

5 минут назад
тупняк Мейсон страпонил молодого Перри
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старый умник

6 минут назад
молодой тупняк Мейсон страпонил Перри
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