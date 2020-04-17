Общество

37 минут назад

Работающие липчане старше 65 лет останутся на больничном до конца апреля

3 494
#коронавирус
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Работающие липчане старше 65 лет останутся на больничном до конца апреля
16 апреля правительством РФ подписано постановление «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше». Временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 20 по 30 апреля будет аналогичен тому, что действует в период с 6 по 19 апреля.
 
Управляющий региональным отделением ФСС РФ Сергей Зачиняев обратил внимание страхователей Липецкой области, что необходимо с 20 апреля направлять реестры на выплату пособий в Липецкое региональное отделение Фонда.
 
Листки нетрудоспособности оформленные в связи с действием режима самоизоляции, будут оплачены из средств Фонда социального страхования РФ. Самим работникам не нужно представлять никаких дополнительных документов. Все необходимые данные работодатели передают в реестрах в региональное отделение Фонда. А уже оттуда сведения направляются в медицинскую организацию, которая уполномочена открывать листки нетрудоспособности с кодом «03» - карантин.
 
Оплата электронных больничных с кодом «03» будет произведена в течение семи дней с момента формирования электронного больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.
 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69 961,65 рубля.
 
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования.
3 494
#коронавирус
1

Комментарии (3)

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Osiris

4 минуты назад
Тёще 68 лет, медик, в больничном отказали, мол, а лечить кто будет, идиотизм!
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молодой тупняк

29 минут назад
во как чины жируют 70 тысчёнок назначили себе, нормальный ход! Только вы пишите что минимум до сентября будут дома сидеть, а после больничного в отпуск пойдут, денег нет, но вы держитесь ребят!
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Гость

31 минуту назад
Почему везде мелькает слово КАРАНТИН ???
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