Общество
сегодня, 16:20
Прокуратура области предложила скорректировать постановление о цифровых пропусках
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Прокуратура предложила увеличить срок действия пропусков или выдавать из чаще чем два раза в сутки.
Прокуратура Липецкой области по результатам мониторинга обращений граждан направила в региональную администрации предложения о корректировке правил получения цифровых пропусков с учетом мнения населения.
- В частности, предложено увеличить срок действия пропусков или выдавать их более двух раз в сутки, рассмотреть возможность получения пропусков тем, кто имеет инвалидность по слуху, изучить возможность получения цифрового кода при обращении со стационарного телефона не только через автоответчик, но и при общении с оператором, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
- Поступившие от прокуратуры предложения по изменению порядка выдачи и использования пропусков обязательно будут рассмотрены, - рассказали в областной администрации.
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
- В частности, предложено увеличить срок действия пропусков или выдавать их более двух раз в сутки, рассмотреть возможность получения пропусков тем, кто имеет инвалидность по слуху, изучить возможность получения цифрового кода при обращении со стационарного телефона не только через автоответчик, но и при общении с оператором, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
- Поступившие от прокуратуры предложения по изменению порядка выдачи и использования пропусков обязательно будут рассмотрены, - рассказали в областной администрации.
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
66 4322
Барин:"Теперь будете есть по ведру га.на
Перри Мейсон
Гость
Инквизитор
Гость
Инквизитор
Нищему
терзают меня сомнения
Нищий
Ох