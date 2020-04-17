Общество

сегодня, 16:20

Прокуратура области предложила скорректировать постановление о цифровых пропусках

66 4322
#цифровой пропуск
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Прокуратура области предложила скорректировать постановление о цифровых пропусках

Прокуратура предложила увеличить срок действия пропусков или выдавать из чаще чем два раза в сутки.

Прокуратура Липецкой области по результатам мониторинга обращений граждан направила в региональную администрации предложения о корректировке правил получения цифровых пропусков с учетом мнения населения.

- В частности, предложено увеличить срок действия пропусков или выдавать их более двух раз в сутки, рассмотреть возможность получения пропусков тем, кто имеет инвалидность по слуху, изучить возможность получения цифрового кода при обращении со стационарного телефона не только через автоответчик, но и при общении с оператором, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

- Поступившие от прокуратуры предложения по изменению порядка выдачи и использования пропусков обязательно будут рассмотрены, - рассказали в областной администрации.

17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу  действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.

Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке:  «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
66 4322
#цифровой пропуск
6

Комментарии (66)

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Барин:"Теперь будете есть по ведру га.на

20 минут назад
каждый месяц".Старший холоп:"Смилуйтесь,можно по половине?" Барин:"Я подумаю..."
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Перри Мейсон

22 минуты назад
Ирина, Серьёзно? Когда вы на работу оформляетесь вы их тоже не предоставляете?
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Гость

22 минуты назад
Только реклама про кредиты, вот кому отлично
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Инквизитор

23 минуты назад
Нищему, Фамилия Шарапов и тишина
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Гость

25 минут назад
Есть ли юристы? Что у нас карантин, самоизоляция или как выгодней так и будет. У многих людей не то что на штраф, на продукты нет.
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Инквизитор

26 минут назад
У свободных граждан прав меньше чем у ЗК. ЗК гуляют, работают, пенсионные получают баллы, а здесь при штрафах я ещё должен буду.
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Нищему

26 минут назад
Как не помнить у ментов каблуки не раз мелькали Не хера было по Слободе шарится
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терзают меня сомнения

29 минут назад
Меня вот что интересует----СКОЛЬКО В ЛИПЕЦКЕ ЗАБОЛЕЛО водителей автобусов и кассиров "Пятёрочек" ???????? Ведь именно они находятся в зоне риска,контактируя непосредственно с огромным количеством людей при расстоянии меньше 2 метров.....
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Нищий

31 минуту назад
А.И.З......Д.И.Т.ь.
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Ох

32 минуты назад
В городе полно магазинов где не возможно соблюдать не социальную дистанцию и нет санитарных обработок ни каких. Вот чем надо заниматься,, а не пугать жителей штрафами.
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