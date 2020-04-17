Общество

33 минуты назад

Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области покинул должность

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Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области покинул должность

Ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку».

Сергей Орусь покинул должность начальника управления социальной защиты населения Липецкой области. Как сообщает администрация региона, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Обязанности начальника управления временно, до назначения нового руководителя, возложены на заместителя Сергея Оруся Татьяну Андрееву.

Кроме того, ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Владимир Бутов. Приказом областного управления руководить подведомственным территориальным отделением будет Ирина Бирюкова.

17 1690
#кадры
3

Комментарии (17)

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Слухи слушаю липецкньюс

1 минуту назад
Вице-мэр Липецка Евгений Павлов решил покинуть должность, и после отпуска, который закончится у чиновника 19 апреля, уже не вернется в мэрию, сообщил собственный источник знакомый с ситуацией. По данным собеседника агентства, слухи об отставке Евгения Павлова ходили уже давно. С его слов, господин Павлов даже пытался подыскать себе новое место работы в городском совете депутатов, но желания не совпали с возможностями. Любопытно, но по данным telegram-канала «Чернозем», на место Евгения Павлова может прийти завуч гимназии№12 Алла Волкова. Автор канала считает, что «учителя года-2015» хорошо знает Евгения Уваркина, которая через попечительский совет 12 гимназии участвует в делах школы.
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Рн

3 минуты назад
Правильно зарплату получал ни за что, как пожар сразу свалил
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Орусь

5 минут назад
Педрило, но лысый его держал полтлоа года зачемьо держал. А он вредил стране и людям А ,ты, Лысый, соберайся домой. Потому как команду ты одну херовую собрал. И сейчас еще хуже собираеш.
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Карандаш

8 минут назад
На обращнниях граждан.
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Карандаш

10 минут назад
Есть желающие на расстрельные должности?
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гость

12 минут назад
Антисоветчик, включай мозги дело не в крысах а в капитане корабля область не сбербанк нужно управлять еще уметь ане вступать в едросы
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Ветеран труда

13 минут назад
На чем ребята прокололись?
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Вася

16 минут назад
Хороший пример для Уваркиной.
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Перри Мейсон

18 минут назад
Ну все, теперь заживём!!
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вопрос для Заваркиной

20 минут назад
Когда Павлова выгонят ????
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