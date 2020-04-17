Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области покинул должность

Ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку».

Сергей Орусь покинул должность начальника управления социальной защиты населения Липецкой области. Как сообщает администрация региона, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Обязанности начальника управления временно, до назначения нового руководителя, возложены на заместителя Сергея Оруся Татьяну Андрееву.



Кроме того, ушел в отставку и директор областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» Владимир Бутов. Приказом областного управления руководить подведомственным территориальным отделением будет Ирина Бирюкова.



