Общество
сегодня, 15:19
Родительскую оплату за школьное питание вернут
Но нужно написать заявление.
Неиспользованные из-за карантина по коронавирусу средства оплаты за школьное питание вернут родителям до 31 мая.
Как сообщает компания, занимающаяся организацией школьного питания в Липецке, для возврата денежных средств родитель школьника должен заполнить заявление по форме, при этом образец можно найти в электронном дневнике. Заполненное заявление следует отправить по электронной почте на адрес компании ЛФ ООО ГК “Фьюжен Менеджмент” pechurina@lpk.fusion-mng.ru
Если у родителей нет возможности отправить заявление по электронной почте, можно отправить его по почте по адресу: 398037, г.Липецк, Трубный проезд, 8а, Липецкий филиал ООО ГК “Фьюжен Менеджмент”.
Как сообщает компания, занимающаяся организацией школьного питания в Липецке, для возврата денежных средств родитель школьника должен заполнить заявление по форме, при этом образец можно найти в электронном дневнике. Заполненное заявление следует отправить по электронной почте на адрес компании ЛФ ООО ГК “Фьюжен Менеджмент” pechurina@lpk.fusion-mng.ru
Если у родителей нет возможности отправить заявление по электронной почте, можно отправить его по почте по адресу: 398037, г.Липецк, Трубный проезд, 8а, Липецкий филиал ООО ГК “Фьюжен Менеджмент”.
Osiris
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ИванИваныч
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