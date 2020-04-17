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Родительскую оплату за школьное питание вернут

8 1679
#Школа #питание
Родительскую оплату за школьное питание вернут

Но нужно написать заявление.

Неиспользованные из-за карантина по коронавирусу средства оплаты за школьное питание вернут родителям до 31 мая.

Как сообщает компания, занимающаяся организацией школьного питания в Липецке, для возврата денежных средств родитель школьника должен заполнить заявление по форме, при этом образец можно найти в электронном дневнике. Заполненное заявление следует отправить по электронной почте на адрес компании ЛФ ООО ГК “Фьюжен Менеджмент” pechurina@lpk.fusion-mng.ru

Если у родителей нет возможности отправить заявление по электронной почте, можно отправить его по почте по адресу: 398037, г.Липецк, Трубный проезд, 8а, Липецкий филиал ООО ГК “Фьюжен Менеджмент”.
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#Школа #питание

Комментарии (8)

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Osiris

1 минуту назад
Эти копейки оставьте себе!
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Монро

8 минут назад
А за охрану не вернут ?
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ИванИваныч

25 минут назад
Предлагаю компании Фьюжен написать мне заявление с просьбой, чтобы я написал им заявление.
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/////

33 минуты назад
Так как, дети учатся дома, прошу школу сдать деньги на ремонт дома и шторы.
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Родитель2

40 минут назад
Родитель, мы за март отдали 1000 р за питание
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Маруся

41 минуту назад
это про 20 руб в день мы писали, чтоб вернули. А родительская плата, которая на лицевом счете ребенка лежит - там большая предоплата должна быть
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Ещё верните

42 минуты назад
Деньги с процентами,которые прокрутили в банке,или у кого они осядут?
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Родитель

45 минут назад
Вопрос к компании: в школах уже собирали заявления на возврат денег за питание. Вы бы разобрались между собой, какие заявления нужны. Или это нас так развлекают на карантине, кто больше заявлений напишет?
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