Больница скорой медицинской помощи завтра примет первых коронавирусных больных

Сегодня ее готовность к Дню Х проверили региональные чиновники.

Сегодня в больницу скорой медицинской помощи, которую переоборудовали в госпиталь для лечения коронавирусных больных, приехала приемная комиссия во главе с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Олегом Снежковым.



Чиновников переодели в так называемой грязной зоне в одежду, в которой будут работать медики госпиталя, планово рассчитанного на 280 коек. Главный врач Дмитрий Павлюкевич провел по коридорам, кабинетам и палатам вице-губернатора Александра Ильина и руководителей сразу трех ведомств: Роспотребнадзора (Владимира Бондарева), Росздравнадзора (Андрея Фролова) и облздрава (Юрия Шуршукова). Всю экскурсию Олег Снежков в режиме видеоконференции транслировал в аппарат полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.



Согласно рекомендациям Минздрава России, в двух стационарах Липецкой области планируется в два этапа развернуть мощности на 570 инфекционных коек, из которых 400 должны обеспечить кислородной поддержкой. Основной госпитальной базой для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе стала ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» с ее 290 койками (203 из них - места с кислородной поддержкой, еще 102 - реанимационные, оснащенные ИВЛ и аппаратами для неинвазивной вентиляции легких). К ним добавится в бывшей БСМП еще 196 коек с кислородной поддержкой. А всего для планового лечения коронавирусных больных здесь создано 280 койко-мест.



В госпитале сохранится специализация по отделениям, так как больные коронавирусом могут иметь различные иные заболевания, в том числе хронические. На первом этаже стационара создано приемно-сортировочное отделение, куда со всего региона реанимобили будут свозить инфекционных больных с уже верифицированным диагнозом. Из приемного покоя пациентов распределят по отделениям.



Для предотвращения неконтролируемого перемещения больных по госпиталю здесь в спешном порядке сделали несколько дверей, войти в которые могут только медики. Сами врачи пройдут на рабочие места через т.наз. грязные зоны. С больными медики будут работать сменами по 12 часов - в спецодежде, перчатках, масках, очках или защищающих лицо пластиковых экранах. Оттуда, снова-таки через «грязные зоны», они после приема душа выйдут в «чистую зону», откуда на автобусе переедут в санаторий «Места», в котором будут находиться на казарменном положении до окончания эпидемии. В самих отделениях герметизированы двери, тем самым дополнительно зонируя помещения, в палатах с окон по правилам изоляции больных опасным заболеванием сняты ручки.



Передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших. В «инфекционке», кроме профильных больных, останутся дети с COVID-19 и их родители, пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, в бывшей БСМП - займутся лечением исключительно взрослых пациентов.



Все койки для больных с новой коронавирусной инфекцией размещены в отдельно стоящем здании госпиталя. Проверяющие убедились в исправной работе дизель-генератора на 100 кВт/ч, осмотрели отделение реанимации, убедились в наличии исправного оборудования, обязательного в соответствии с требованиями Минздрава России. По словам Дмитрия Павлюкевича, персонал госпиталя обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты, в том числе многоразовыми защитными костюмами, респираторами.



- Лекарственные препараты имеются в достаточном количестве в объеме полуторамесячной потребности. Дополнительно за счет средств областного бюджета осуществляется закупка противовирусных и антибактериальных препаратов. В больнице имеется все необходимое для телемедицинских консультаций с федеральными медицинскими центрами. Возможность получения рекомендации от лучших специалистов поможет добиться успешных результатов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - сказал главврач госпиталя.



