Общество

12 минут назад

Закончено нанесение победного граффити

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#ФКР
Закончено нанесение победного граффити

Закончена работа по нанесению победного граффити на первой высотке города Липецка, расположенной на улице Яна Берзина. Здесь появилась композиция, предложенная участником конкурса детского рисунка Михаилом Колобовниковым. Несмотря на большой объем, ведь холстом для граффити стала часть фасада площадью 360 кв. метров, а также ветреную погоду, усложняющую выполнение работ, рисунок нанесен всего за две недели.

Напомним, что граффити на здании по улице Яна Берзина стало первым в Липецкой области, выполненном в рамках акции по нанесению монументальных настенных изображений в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, организованной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта.

Следующим объектом для нанесения граффити станет многоквартирный дом на проспекте Победы, на которой будет нанесено изображение советского летчика и участника спасения экипажа парохода «Челюскин» Михаила Водопьянова. Автором арт-проекта стала также победитель конкурса детского рисунка, ежегодно проводимого фондом капитального ремонта, Софья Сметанина. Приступить к работам планируется после проведения капитального ремонта фасада дома, в августе этого года.

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#ФКР

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