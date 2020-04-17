Общество

сегодня, 14:57

В Липецке появилась своя «грудь Джульетты»?

5 1251
#памятник #удача #примета
1
В Липецке появилась своя «грудь Джульетты»?

На установленном возле Дома мастера памятнике натерли нос коту художника. На удачу?

Липчане могли заметить, что памятник у Дома мастера немного изменился. Ярким пятнышком скульптурной композиции стал сияющий нос кота. Кто-то натер его до золотого блеска. Вероятно, на удачу. Всем известна история памятников шекспировской Джульетте. Туристы считают, что если коснуться правой груди фигуры, то им будет сопутствовать удача в любви. В Вероне прелести Джульетты еще в 2013 году затерли до дыр, а вот в Мюнхене фигура еще держится под натиском ищущих свою любовь.

julia00.jpg

- В Липецкой области есть памятники «на удачу». Так, в на улице 30 лет Победы в городе Грязи стоит памятник дворнику. Скульптурная композиция представляет собой дворника, присевшего на скамейку, рядом с ним лежит кот, на спинке скамейки сидят воробьи, а на плече у дворника сидит ангел. Если заглянуть под метлу, то можно увидеть там металлический доллар, который можно потереть для обретения богатства, - сообщили в управлении туризма Липецкой области.

vEnGv_6qnd4.jpg

В ведомстве считают, что памятник художнику на улице Ленина в Липецке станет еще одной «удачливой» скульптурой. «Помним, когда ставили памятник липецкой семье в Нижнем парке, тоже думали, что же будет сверкать. Через некоторое время после обновления композиции ручка у зонта засияла! Может, просто держатся, а, может и нет», рассказали эксперты по туризму.

Памятник Виктору Сорокину «Художник» установили на улице Ленина рядом с Домом мастера прошлым летом. Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупило управление культуры и искусства, а установил скульптуру у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.
5 1251
#памятник #удача #примета
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

26 минут назад
Не джульеты, а женечкина!
ответить

Марина

54 минуты назад
От безделья заняться нечем-пойдем кота целовать.Только пропуск возьмём
ответить

Заднеприводный с Добровского района

56 минут назад
А если бы у кота было отверстие то оно бы сеяло намного ярче чем нос.
ответить

Для полного счастья

сегодня, 15:11
Нужно лизнуть коту яйца.
ответить

Место раздачи

сегодня, 15:02
Коронавируса
ответить

Еще в рубрике

Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области покинул должность
#кадры
16
Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области покинул должность

32 минуты назад

Общество
Родительскую оплату за школьное питание вернут
#Школа #питание
7
Родительскую оплату за школьное питание вернут

сегодня, 15:19

Общество
Больница скорой медицинской помощи завтра примет первых коронавирусных больных
#коронавирус
29
Больница скорой медицинской помощи завтра примет первых коронавирусных больных

сегодня, 14:31

Общество
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении
#пропуск
96
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении

сегодня, 13:16

Общество
Более шести тысяч липчан искали работу через службу занятости в апреле
#безработица #пособие #рынок труда
4
Более шести тысяч липчан искали работу через службу занятости в апреле

сегодня, 13:09

Общество
В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции
#коронавирус #самоизоляция
164
В Липецкой области установлены штрафы за нарушение режима самоизоляции

сегодня, 12:54

Общество