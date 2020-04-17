В Липецке появилась своя «грудь Джульетты»?

На установленном возле Дома мастера памятнике натерли нос коту художника. На удачу?

Липчане могли заметить, что памятник у Дома мастера немного изменился. Ярким пятнышком скульптурной композиции стал сияющий нос кота. Кто-то натер его до золотого блеска. Вероятно, на удачу. Всем известна история памятников шекспировской Джульетте. Туристы считают, что если коснуться правой груди фигуры, то им будет сопутствовать удача в любви. В Вероне прелести Джульетты еще в 2013 году затерли до дыр, а вот в Мюнхене фигура еще держится под натиском ищущих свою любовь.- В Липецкой области есть памятники «на удачу». Так, в на улице 30 лет Победы в городе Грязи стоит памятник дворнику. Скульптурная композиция представляет собой дворника, присевшего на скамейку, рядом с ним лежит кот, на спинке скамейки сидят воробьи, а на плече у дворника сидит ангел. Если заглянуть под метлу, то можно увидеть там металлический доллар, который можно потереть для обретения богатства, - сообщили в управлении туризма Липецкой области.В ведомстве считают, что памятник художнику на улице Ленина в Липецке станет еще одной «удачливой» скульптурой. «Помним, когда ставили памятник липецкой семье в Нижнем парке, тоже думали, что же будет сверкать. Через некоторое время после обновления композиции ручка у зонта засияла! Может, просто держатся, а, может и нет», рассказали эксперты по туризму.Памятник Виктору Сорокину «Художник» установили на улице Ленина рядом с Домом мастера прошлым летом. Памятник создал известный липецкий скульптор Александр Вагнер. Композиция хранилась у его вдовы. Работу выкупило управление культуры и искусства, а установил скульптуру у Дома мастера, титульного музея Виктора Сорокина, меценат Александр Назаров. Художник был другом Назарова.