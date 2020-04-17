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43 минуты назад

Экипаж МСК приземлился в Казахстане

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#МКС #космос
Экипаж МСК приземлился в Казахстане

Американцы и россиянин вернулись с корабля "Союз МС-15".

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» с экипажем Международной космической станции (МКС) успешно приземлился. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Роскосмоса, указывает «Лента».

Как сообщает РИА Новости, аппарат совершил посадку в степи Казахстана. На Землю вернулись российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. После эвакуации их перевезут на аэродром на Байконуре. Вместо специальных шатров медики осмотрят экипаж прямо в вертолетах.

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15", отмечает ТАСС. "Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган", - написал он на своей странице в Twitter. При этом на официальном сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и Скрипочке.
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#МКС #космос

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