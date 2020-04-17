В России
48 минут назад
«Аэрофлот» заморозил продажу билетов на международные рейсы
Реализация приостановлена до прояснения ситуации.
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании Юлия Спивакова, пишет «Коммерсант». Ранее авиабилеты компании в зарубежные города можно купить только с 1 августа. До этого билеты на международные рейсы были доступны с вылетом после 30 апреля.
- Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований. Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов,— сказала Юлия Спивакова.
Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами 27 марта на фоне пандемии коронавируса, напоминает ТАСС. Выполняются только вывозные рейсы. Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. Кроме того, приостановили перелеты чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly. Помимо этого в большинстве регионов страны действуют ограничительные меры, людям нельзя выходить из дома без необходимости. На сегодняшний день коронавирусом в России заразились свыше 30 тыс. человек.
- Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований. Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов,— сказала Юлия Спивакова.
Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами 27 марта на фоне пандемии коронавируса, напоминает ТАСС. Выполняются только вывозные рейсы. Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. Кроме того, приостановили перелеты чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly. Помимо этого в большинстве регионов страны действуют ограничительные меры, людям нельзя выходить из дома без необходимости. На сегодняшний день коронавирусом в России заразились свыше 30 тыс. человек.