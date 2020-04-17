Общество
57 минут назад
В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода
Администрация городской поликлиники №1, наоборот, помогает пациентам разобраться с системой электронных пропусков.
Сегодня в одном из липецких ТГ-каналов появилось сообщение о том, что из поликлиники №1 выгоняют тех, кто пришел без кода электронного пропуска. Причем, на выход просят самую уязвимую к коронавирусной инфекции возрастную категорию пациентов – стариков.
«Нам пишут о первых жертвах пропускной системы. Как мы и предполагали, ими стала самые незащищенные категории населения - пожилые люди, не сумевшие справиться с оформлением пропусков для посещения поликлиники. Был в поликлинике №1. На входе при проверке температуры спрашивают код «допуска». Причем не сотрудники полиции или Росгвардии, а сотрудники поликлиники. Без кода не пускают. Возмущающихся стариков грозят сдать в полицию», - указано в сообщении ТГ-канала.
В поликлинике №1 эту информацию опровергли.
- Нет, нет и нет! Это не так! Все совершенно наоборот! Наши сотрудники, общаясь с пришедшим человеком, проверяют по базе поликлиники, есть ли у пациента запись к врачу. Если она есть, то мы подтверждаем, что гражданин пришел на прием. Никого за дверь мы не выставляем! Среди посетителей есть и те, кому сегодня на прием или процедуры не надо. Мы объясняем им, а это зачастую – пожилые люди, что стоит сократить выходы на улицу. Наши сотрудники многим помогают разобраться с тем, как правильно получить электронный пропуск.
Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час), банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).
«Нам пишут о первых жертвах пропускной системы. Как мы и предполагали, ими стала самые незащищенные категории населения - пожилые люди, не сумевшие справиться с оформлением пропусков для посещения поликлиники. Был в поликлинике №1. На входе при проверке температуры спрашивают код «допуска». Причем не сотрудники полиции или Росгвардии, а сотрудники поликлиники. Без кода не пускают. Возмущающихся стариков грозят сдать в полицию», - указано в сообщении ТГ-канала.
В поликлинике №1 эту информацию опровергли.
- Нет, нет и нет! Это не так! Все совершенно наоборот! Наши сотрудники, общаясь с пришедшим человеком, проверяют по базе поликлиники, есть ли у пациента запись к врачу. Если она есть, то мы подтверждаем, что гражданин пришел на прием. Никого за дверь мы не выставляем! Среди посетителей есть и те, кому сегодня на прием или процедуры не надо. Мы объясняем им, а это зачастую – пожилые люди, что стоит сократить выходы на улицу. Наши сотрудники многим помогают разобраться с тем, как правильно получить электронный пропуск.
Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час), банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).
Точно, никто ничего не нарушал
Ее
Яяя
Местный
Инквизитор
Психиатрия
Липчанин
Гость
Сергей Устюгоа
Перри Мейсон