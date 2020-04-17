Общество

57 минут назад

В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода

19 2008
#пропуск #код #фейк
2
В поликлинике опровергли сообщение о выгнанных пациентах без кода

Администрация городской поликлиники №1, наоборот, помогает пациентам разобраться с системой электронных пропусков.

Сегодня в одном из липецких ТГ-каналов появилось сообщение о том, что из поликлиники №1 выгоняют тех, кто пришел без кода электронного пропуска. Причем, на выход просят самую уязвимую к коронавирусной инфекции возрастную категорию пациентов – стариков.

«Нам пишут о первых жертвах пропускной системы. Как мы и предполагали, ими стала самые незащищенные категории населения - пожилые люди, не сумевшие справиться с оформлением пропусков для посещения поликлиники. Был в поликлинике №1. На входе при проверке температуры спрашивают код «допуска». Причем не сотрудники полиции или Росгвардии, а сотрудники поликлиники. Без кода не пускают. Возмущающихся стариков грозят сдать в полицию», - указано в сообщении ТГ-канала.

В поликлинике №1 эту информацию опровергли.

- Нет, нет и нет! Это не так! Все совершенно наоборот! Наши сотрудники, общаясь с пришедшим человеком, проверяют по базе поликлиники, есть ли у пациента запись к врачу. Если она есть, то мы подтверждаем, что гражданин пришел на прием. Никого за дверь мы не выставляем! Среди посетителей есть и те, кому сегодня на прием или процедуры не надо. Мы объясняем им, а это зачастую – пожилые люди, что стоит сократить выходы на улицу. Наши сотрудники многим помогают разобраться с тем, как правильно получить электронный пропуск.

Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час), банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).


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19 2008
#пропуск #код #фейк
2

Комментарии (19)

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Как гость
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Точно, никто ничего не нарушал

16 минут назад
Покажите нам кого нибудь, кто бы будучи в здравой памяти, признался в нарушении закона.
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Ее

19 минут назад
Ура пидера мейсена за фейк судить будут скоро на кукан посадят)))))
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Яяя

20 минут назад
Э ,вы твари вообще уже ох.... Стариков не пускают
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Местный

21 минуту назад
Надо кто ввёл в регионе такое взять его и у кого что болит вырвать у него на живую пусть помучается и узнает что такое боль
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Инквизитор

23 минуты назад
Владимир, сними на видео и в прокуратуру. Не хочешь снимать просто идёшь на пролом.
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Психиатрия

25 минут назад
А что и сотрудники поликлиник имеют право проверять код? Ведь только сотрудники полиции на это имеют право. Ну тогда и в магазинах, аптеках пускай кассиры тоже проверяют наличие кода. Какое они имеют право?
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Липчанин

25 минут назад
Зачем в поликлинику пропуска они что с ними что без них один хрен лечить не могут если только мочу туда носить только пусть пьют
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Гость

26 минут назад
А что такое фейк? Я просто русский. По вашему немчурскому не понимаю.
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Сергей Устюгоа

28 минут назад
Сегодня надо было съездить в ветеринару, решил позвонить и взять код, я не смог дозвонится, автоответчик говорит все операторы заняты, после трех попыток поехал так, что делать то?
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Перри Мейсон

33 минуты назад
Вот и первое уголовное дело дело за фейк.
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