В России
сегодня, 12:04
Спасатели советуют не носить маски на улице
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На улице надо дышать свежим воздухом.
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса. В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. В МЧС посоветовали во время пребывания на улице дышать свежим воздухом.Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания. В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, уточняет ТАСС.
- Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, - говорится в рекомендациях МЧС.
В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались.
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, уточняет ТАСС.
- Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, - говорится в рекомендациях МЧС.
В России, по последним данным, 27 938 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявили 3448 инфицированных. Полностью выздоровели 2304 человека, 232 скончались.
2 169
Мозги потихоньку восстанавливаются.
Мозги потихоньку восстанавливаются.