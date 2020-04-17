Общество

сегодня, 11:42

Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь

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#школа #ВПР
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Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь

Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве заявил о перенесении всероссийских проверочных работы на начало следующего учебного года, сообщает ТАСС.

- Работы в конце учебного года должны были написать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса, показать слабые места и проблемы в знаниях учеников., - приводит слова Сергея Кравцова информационное агентство.

В управлении образования и науки Липецкой области подтвердили перенесение проверочных работ.

- О конкретных датах проведения контрольных мероприятий родители будут оповещены заблаговременно: или в конце текущего учебного года, или перед началом следующего, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Председатель департамента образования Липецка Светала Бедрова также подтвердила перенос ВПР. 

- Что касается выпускников 9-х классов. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо, - сообщила Светлана Бедрова.

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Уважаемые друзья! Сегодня прошел брифинг министра просвещения Сергея Кравцова, он дал разъяснения на интересующие школьников и их родителей вопросы. Напомню, в конце этого учебного года ВПР должны были писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом за ВПР не будут выставляться оценки. Что касается выпускников 9-х классов. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо.

Публикация от Светлана Бедрова (@svbedrova5)


2 1628
#школа #ВПР
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Комментарии (2)

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да уж

24 минуты назад
че там проверять в сентябре? В обычные сроки все диктовали , а теперь ставьте всем сразу"5"
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64

49 минут назад
ОГЭ отмените совсем.
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