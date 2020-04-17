сегодня, 11:42
Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь
Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве заявил о перенесении всероссийских проверочных работы на начало следующего учебного года, сообщает ТАСС.
В управлении образования и науки Липецкой области подтвердили перенесение проверочных работ.
- О конкретных датах проведения контрольных мероприятий родители будут оповещены заблаговременно: или в конце текущего учебного года, или перед началом следующего, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Председатель департамента образования Липецка Светала Бедрова также подтвердила перенос ВПР.
- Что касается выпускников 9-х классов. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо, - сообщила Светлана Бедрова.
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Уважаемые друзья! Сегодня прошел брифинг министра просвещения Сергея Кравцова, он дал разъяснения на интересующие школьников и их родителей вопросы. Напомню, в конце этого учебного года ВПР должны были писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. Принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. При этом за ВПР не будут выставляться оценки. Что касается выпускников 9-х классов. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо.
да уж
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