Всероссийские проверочные работы для школьников переносят на сентябрь

Министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве заявил о перенесении всероссийских проверочных работы на начало следующего учебного года, сообщает ТАСС.

- Работы в конце учебного года должны были написать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года. Результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса, показать слабые места и проблемы в знаниях учеников., - приводит слова Сергея Кравцова информационное агентство.В управлении образования и науки Липецкой области подтвердили перенесение проверочных работ.- О конкретных датах проведения контрольных мероприятий родители будут оповещены заблаговременно: или в конце текущего учебного года, или перед началом следующего, - рассказали в пресс-службе ведомства.Председатель департамента образования Липецка Светала Бедрова также подтвердила перенос ВПР.- Что касается выпускников 9-х классов. Принято решение, что этот экзамен будет проходить по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. При этом каждый регион, принимая взвешенное решение с учётом эпидемиологической ситуации, проведёт его в свои сроки, в обозначенный для них промежуток, с 8 июня по 31 июля. Сдавать предметы по выбору в рамках государственной итоговой аттестации 9-х классов в этом году не надо, - сообщила Светлана Бедрова.