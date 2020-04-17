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Названы способы сократить сроки режима самоизоляции

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#самоизоляция #коронавирус
Названы способы сократить сроки режима самоизоляции

Санитарные врачи рекомендуют строго соблюдать все ограничительные меры.

Роспотребнадзор дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин. Ведомство напомнило о необходимости строгого соблюдения рекомендаций временных ограничительных мер.
Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам, уверены санитарные врачи.

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Они создали памятку про 5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:
- оставаться дома,
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. В России общее число заболевших COVID-19, по последним данным, составляет почти 28 тысяч человек, 232 человека умерли, 2304 выздоровели.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. На данный момент во многих регионах введен режим самоизоляции или другие ограничения, напоминает РИА Новости.
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#самоизоляция #коронавирус

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