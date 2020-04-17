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Итоговые контрольные перенесли на осень

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Итоговые контрольные перенесли на осень

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы.

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

Проверочные работы в конце этого учебного года должны были писать учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11-го классов, сообщают «Ведомости». По словам Кравцова, в начале следующего учебного года проверочные работы не будут использоваться для аттестации школьников, за них не будут выставлять оценки. При этом результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников, подчеркнул министр.

- За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа, - отметил он.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе, напоминает ТАСС. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
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