Неопытный водитель сбил на пешеходном переходе молодого липчанина

Парень в больнице

Вчера вечером на улице Космонавтов автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на камеру регистратора. Видео опубликовано в сообществе «Криминальный Липецк». На кадрах видно, что водитель, перед тем, как наехать на человека, совершил еще и странный маневр.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля «Форд» находился 20-летний липчанин, который получил водительские права в 2019 году. Пострадавший, 21-летний парень, с травмами госпитализирован. На 20-летнего водителя составлены два протокола – по ст 12.37 ч.1 и 12.12 КоАП. Проводится проверка.