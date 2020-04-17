Происшествия

сегодня, 11:45

Неопытный водитель сбил на пешеходном переходе молодого липчанина

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#ДТП
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Неопытный водитель сбил на пешеходном переходе молодого липчанина

Парень в больнице

Вчера вечером на улице Космонавтов автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Момент ДТП попал на камеру регистратора. Видео опубликовано в сообществе «Криминальный Липецк». На кадрах видно, что водитель, перед тем, как наехать на человека, совершил еще и странный маневр.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рулем автомобиля «Форд» находился 20-летний липчанин, который получил водительские права в 2019 году. Пострадавший, 21-летний парень, с травмами госпитализирован. На 20-летнего водителя составлены два протокола – по ст 12.37 ч.1 и 12.12 КоАП.  Проводится проверка.

3 2098
#ДТП
2

Комментарии (3)

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Комфортная среда

48 минут назад
Отпетушить молодого нарика на форде и все делов то.
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Гость

сегодня, 12:22
Я видела эту арию, ехала в такси, на моих глазах, все произошло, все машины остановились, горел зелёный для пешеходов, куда смотрел водитель только, бедный парень, у него шок в глазах был, славо богу жив, он сильно ударился об лобовое стекло и отлетел на нормальное расстояние,
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MH17

сегодня, 12:06
На красный, вроде, проехал. Может, отвлёкся на смску
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