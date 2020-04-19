В России

17.04.2020 11:26

Военное училище закрыли на карантин из-за заболевшего курсанта

612
#карантин #коронавирус
Военное училище закрыли на карантин из-за заболевшего курсанта

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.

Заболевшие коронавирусом 14 военнослужащих Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и гражданский сотрудник отправлены на карантин, их состояние нормальное, сообщили в Минобороны России. Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила журналистам, что очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории ТВВИКУ, передает РИА Новости.

- В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат. Военными медиками все инфицированные военнослужащие и гражданский сотрудник учреждения изолированы и переведены на карантинный режим, - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить распространение коронавируса, введен барьерный контроль при доставке продуктов и медикаментов.

Состояние всех инфицированных нормальное, признаков болезни у них нет, уточняет «Интерфакс». Результаты анализов еще 352 курсантов оказались отрицательными. Предварительно установлено, что причиной вспышки заболевания стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища.
612
#карантин #коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России более 22 тысяч столетних жителей
#долгожители
В России более 22 тысяч столетних жителей

19 минут назад

В России
Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии
Историк развеял миф о насилии Красной армии над жителями Германии

23 минуты назад

В России
Трамп оценил отношения с Россией
Трамп оценил отношения с Россией

56 минут назад

В России
В Барнауле установили памятник Курочке Рябе
В Барнауле установили памятник Курочке Рябе

сегодня, 10:57

В России
Le Vif (Бельгия): Крым ушел в открытое плавание
Le Vif (Бельгия): Крым ушел в открытое плавание

сегодня, 10:41

В России
В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка
В Омске спускавшаяся по простыням девушка уронила ребенка

сегодня, 10:31

В России