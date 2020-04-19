17.04.2020 11:26
Военное училище закрыли на карантин из-за заболевшего курсанта
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
- В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат. Военными медиками все инфицированные военнослужащие и гражданский сотрудник учреждения изолированы и переведены на карантинный режим, - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить распространение коронавируса, введен барьерный контроль при доставке продуктов и медикаментов.
Состояние всех инфицированных нормальное, признаков болезни у них нет, уточняет «Интерфакс». Результаты анализов еще 352 курсантов оказались отрицательными. Предварительно установлено, что причиной вспышки заболевания стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища.