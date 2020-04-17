В России

30 минут назад

Более 4 тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

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#коронавирус
Более 4 тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Общее число заразившихся достигло 32 007.

В России за последние сутки зарегистрировано 4069 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в в 80 регионах, сообщил представитель информцентра по ситуации с коронавирусом. Накануне прирост составил 3448 человек.В оперштабе, что эти цифры неокончательные, в частности, здесь не учтены данные по республике Алтай.

За последние сутки в России от COVID-19 выздоровели 286 человек, общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек. Число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусной инфекцией, выросло в России за сутки на 41 — до 273, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.

Ранее в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что точность 11 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, напоминает RT.
63
#коронавирус

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