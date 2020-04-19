17.04.2020 11:17
В России хотят ввести реестры доходов каждой семьи
Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. Так власти хотят сэкономить на помощи в условиях кризиса из-за коронавируса.
- Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков, - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства", пишет «Интерфакс».По проекту закона, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе, семейное положение и родственные связи) о физическом лице.
Ранее Жаворонков сообщал, что россияне могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Он подчеркнул, что материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне, напоминает «Ура.ру».
Ольгунчик
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