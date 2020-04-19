В России хотят ввести реестры доходов каждой семьи

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. Так власти хотят сэкономить на помощи в условиях кризиса из-за коронавируса.





- Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков, - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.



Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства", пишет



Ранее Жаворонков сообщал, что россияне могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Он подчеркнул, что материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне, напоминает Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.- Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков, - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства", пишет «Интерфакс» .По проекту закона, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе, семейное положение и родственные связи) о физическом лице.Ранее Жаворонков сообщал, что россияне могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Он подчеркнул, что материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне, напоминает «Ура.ру»