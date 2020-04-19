В России

17.04.2020 11:17

В России хотят ввести реестры доходов каждой семьи

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#доход
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В России хотят ввести реестры доходов каждой семьи

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. Так власти хотят сэкономить на помощи в условиях кризиса из-за коронавируса.

Сведение всех официальных данных о человеке в единый регистр позволит определять доходы каждого домохозяйства, заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.

- Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый "золотой идеальный профиль", в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков, - сказал Колесников в четверг на заседании комитета Госдумы, где рассматривался соответствующий проект закона.

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства", пишет «Интерфакс».По проекту закона, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место рождения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные сведения (в том числе, семейное положение и родственные связи) о физическом лице.

Ранее Жаворонков сообщал, что россияне могли бы рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, так как у государства есть на это средства. Он подчеркнул, что материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне, напоминает «Ура.ру».
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#доход
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Комментарии (6)

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Ольгунчик

вчера, 20:19
Вашими благими намерияниями выслана дорога в .... Дави по немногу детка.
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Все создается для уничтожения

вчера, 09:25
людей
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кальмар

17.04.2020 16:24
"материальную помощь не стоит выделять тем, у кого уровень доходов остался на прежнем уровне" Был 0, стал 0, значит, никакой помощи
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Разиэлим

17.04.2020 15:34
Бред, бред, бред! как связана слежка за доходами с помощью семьям? при чем тут доходи "понятие семьи и домохозяйства". НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ под видом, якобы, "Помощи". обдурят и введут новый нОлОг на дОхОд
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ГОША

17.04.2020 14:49
опять какое то дурилово задумали !!!!!
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Зря

17.04.2020 14:19
А быть пенсионерам
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