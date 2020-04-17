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Установлены условия гибели коронавируса
Образцы вируса погибают при температуре в 92С.
Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv, пишет «Лента».В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут. Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия.
После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, отмечает РИА Новости.
Ученые посоветовали медикам внимательно относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией. 31 марта сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы, напоминают «Известия». Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.