В мире

55 минут назад

Установлены условия гибели коронавируса

108
#коронавирус
Установлены условия гибели коронавируса

Образцы вируса погибают при температуре в 92С.

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv, пишет «Лента».

В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут. Для проведения исследования ученые использовали клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса, полученным от пациента из Германии. Инфицированные клетки помещали в две пробирки: одну с чистой средой, другую - с белками животного происхождения, имитируя реальные, а не стерильные условия.

После стандартной процедуры нагрева штаммы вируса в чистой среде оказались полностью дезактивированы, однако в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. Исследователи предположили, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, отмечает РИА Новости.

Ученые посоветовали медикам внимательно относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией. 31 марта сообщалось, что российские ученые из Сколково нашли способ уничтожить вирусы, напоминают «Известия». Специалисты выяснили, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием против коронавируса SARS-CoV-2.
108
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Медики обнаружили новый симптом коронавируса
#коронавирус #симптом
Медики обнаружили новый симптом коронавируса

вчера, 11:06

В мире
СМИ: нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории
#коронавирус #нулевой пациент
СМИ: нулевой пациент с коронавирусом работал в лаборатории

вчера, 10:25

В мире
В США обвинили Россию в незаконном испытании ракеты
#ракета #космос
В США обвинили Россию в незаконном испытании ракеты

вчера, 10:17

В мире
Донбасс и Украина начали обмен пленными
#пленные #ДНР #Украина
Донбасс и Украина начали обмен пленными

вчера, 10:06

В мире
Потерял нюх – жди коронавирус
#симптом #коронавирус
1
Потерял нюх – жди коронавирус

15.04.2020 13:04

В мире
Крупнейший обвал спроса на нефть ждут в 2020 году
#нефть
Крупнейший обвал спроса на нефть ждут в 2020 году

15.04.2020 13:00

В мире