В Москве ждут пик коронавируса

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.





- Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели, - сообщила вице-мэр.



Ракова отметила, что нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы, сообщает



- Сегодня все городские и федеральные структуры работают на одну цель — обеспечить всем необходимым медиков. Трудится строительный комплекс, ЖКХ, бизнес, транспорт — все структуры города и также частные компании вносят свой вклад, — рассказала заммэра.



За последние сутки в Москве вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517; умерли 14 человек, теперь в столице 127 жертв COVID-19; всего заразились более 16 тысяч граждан.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве придется на следующие две-три недели, пишет агентство городских новостей «Москва» - Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятнее всего, придется на следующие две-три недели, - сообщила вице-мэр.Ракова отметила, что нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек. Однако москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы, сообщает РИА Новости. - Сегодня все городские и федеральные структуры работают на одну цель — обеспечить всем необходимым медиков. Трудится строительный комплекс, ЖКХ, бизнес, транспорт — все структуры города и также частные компании вносят свой вклад, — рассказала заммэра.За последние сутки в Москве вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517; умерли 14 человек, теперь в столице 127 жертв COVID-19; всего заразились более 16 тысяч граждан.