При капремонте планируется установка антивандальных дверей с системой 112

Напомним, что в прошлом году Фонд капитального ремонта Липецкой области разработал и внедрил техническую политику – документ, в котором регламентированы технологические решения и определены требования к материалам при проектировании и проведении строительно-монтажных работ.

«Техническая политика - это «живой» документ, который дополняется и актуализируется. На сегодняшний день принято решение внести в техрегламент в рамках капитального ремонта фасада установку металлических входных остекленных дверей с встроенным антивандальным домофоном и функцией вызова экстренных оперативных служб «Система-112» - прокомментировала руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова.

К установке планируются двери из высококачественной стали российского производства, внутри - прочный металлический каркас и ребра жесткости, снаружи – антивандальная накладка, а также стеклопакет, который придает эстетический вид, но при этом является небьющимся.

Помимо высокого качества двери, преимуществом является возможность активизации системы 112, основная особенность которой - вызов экстренных служб. При этом адрес дома будет автоматически определен, что позволит службам специального назначения максимально оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Осуществить такую комбинацию можно как с лицевой панели домофона, нажав кнопку «112», так и с трубки домофона в квартирах. Например, в случае, если у Вас нет возможности воспользоваться сотовым телефоном, но необходимо набрать номер 112, Вы можете это сделать, удерживая кнопку открытия дверей на домофонной трубке, расположенной у Вас в квартире. «Умный» домофон решает еще одну важную задачу по оповещению населения. Данная особенность позволяет одновременно проинформировать всех жителей домов, в которых установлены такие системы.

На сегодняшний день потребность в оснащении «умными» домофонами многоквартирных домов в нашем регионе является актуальной, так как такие системы установлены преимущественно только в новом жилищном фонде.

Стоит отметить, что для того, чтобы «Система 112» начала функционировать, жителям необходимо будет проявить активность и заключить договор на обслуживание такого домофона с обслуживающей организацией. При этом стоимость обслуживания «умного» домофона не отличается от стоимости стандартного.



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