Три страуса, билеты на спектакль, «КамАЗ» элитных семян сахарной свеклы…

Мошенники и воры обобрали директоров предприятий и чиновников.

18 апреля в один из отделов полиции Липецка обратилась 66-летняя пенсионерка, лишившаяся 200 тысяч рублей. Она сообщила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, в котором у нее был счет. Звонивший предложил проделать под его руководством ряд операций для предотвращения действия мошеннико. Сделав все, как ей было сказано, липчанка удивилась, когда узнала, что сама и перевела звонившему все свои сбережения.



Вчера в регионе жертвами мошенников и воров стали не только пожилые люди, но и директора предприятий, и чиновники.



Так, генеральный директор одного из усманских сельхозпредприятий обратился в полицию с заявлением, что из «КамАЗа» в районе села Куликово украли семена элитного сорта сахарной свеклы. Похищенное он оценил в 800 тысяч рублей. Примечательно, что «КамАЗ» как специально ждал воров, ведь, по словам заявителя, грузовик с семенами простоял в поле с 5 по 16 апреля.



Лишился денег и один из руководителей известного иностранного резидента ОЭЗ «Липецк». Мужчина хотел купить билеты в театр через интернет-сайт, но стал жертвой мошенников, которым он перевел 8,5 тысячи рублей.



Попался на удочку аферистов и чиновник Становлянской районной администрации, который поверил рекомендациям «сотрудников службы безопасности» банка и перевел в никуда 187 тысяч рублей.



На этом фоне меркнет история безработной липчанки, захотевшей приобрести через сайт бесплатных объявлений «Юла» трех страусов. Женщина перевела «продавцам» экзотических птиц 12 тысяч рублей, но оказалась обманутой.