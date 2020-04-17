34 минуты назад
Липчане проведут «Библионочь» онлайн
В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой традиционная всероссийская акция в поддержку чтения впервые пройдет в режиме онлайн-марафона.
25 апреля в 16:00 на официальном сайте «Библионочи» звёзды театра и кино, известные деятели культуры и спорта, писатели и библиотекари запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире будут прочитаны любимые стихотворные строки, отрывки из книг времен Великой Отечественной войны, фрагменты из военной корреспонденции и личной переписки.
- К онлайн-марафону может присоединиться каждый житель Липецкой области. Для этого необходимо в период с 25 апреля по 9 мая прочесть на камеру памятный отрывок из фронтового письма из семейного архива или любимой книги родственников, выложить его в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды и добавить комментарий к ролику о том, какое значение для вас имеет этот текст. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции, - сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.
Липецкие библиотеки и музеи, которые подготовили специальную программу к «Библионочи» и готовы организовать 25 апреля прямую трансляцию, могут воспользоваться ресурсами портала «Культура.РФ», который поддержит онлайн-показы в социальных сетях и опубликует их на странице акции.
Перри Мейсон