Культура

34 минуты назад

Липчане проведут «Библионочь» онлайн

1 300
#библионочь #акция
Липчане проведут «Библионочь» онлайн

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой традиционная всероссийская акция в поддержку чтения впервые пройдет в режиме онлайн-марафона.

В этом году «Бибилионочь» будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Специальный проект Министерства культуры РФ и портала «Культура.РФ» стартует 25 апреля и завершится 9 мая.

25 апреля в 16:00 на официальном сайте «Библионочи» звёзды театра и кино, известные деятели культуры и спорта, писатели и библиотекари запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире будут прочитаны любимые стихотворные строки, отрывки из книг времен Великой Отечественной войны, фрагменты из военной корреспонденции и личной переписки.

- К онлайн-марафону может присоединиться каждый житель Липецкой области. Для этого необходимо в период с 25 апреля по 9 мая прочесть на камеру памятный отрывок из фронтового письма из семейного архива или любимой книги родственников, выложить его в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды и добавить комментарий к ролику о том, какое значение для вас имеет этот текст. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции, - сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Липецкие библиотеки и музеи, которые подготовили специальную программу к «Библионочи» и готовы организовать 25 апреля прямую трансляцию, могут воспользоваться ресурсами портала «Культура.РФ», который поддержит онлайн-показы в социальных сетях и опубликует их на странице акции.
1 300
#библионочь #акция

Комментарии (1)

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Перри Мейсон

28 минут назад
Я канешно дико извиняюсь, но я ничего не понял
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