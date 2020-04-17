Происшествия

43 минуты назад

У 94-летней пенсионерки выманили деньги под предлогом «коронавирусных» выплат старикам

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#коронавирус #афера
У 94-летней пенсионерки выманили деньги под предлогом «коронавирусных» выплат старикам

Женщине всучили фантик «Банка приколов», взяв у нее на сдачу настоящие деньги.

Вчера 94-летняя липецкая пенсионерка стала жертвой аферистки, представившейся сотрудницей «Почты России». Мошенница пришла в квартиру к старушке и сообщила, что пенсионерам положены «коронавирусные» выплаты от государства в размере 1250 рублей. Так как этой суммы у «почтальона» не было, она попросила пенсионерку разменять 5-тысячную купюру. Пожилая женщина отдала аферистке 3750 рублей и только потом поняла, что получила фантик «Банка приколов».

По данному факту полицией начата доследственная проверка.
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#коронавирус #афера

Комментарии (2)

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Вот что.

13 минут назад
Что же вы,******* поганые, стариков то грабите? Это же последняя низость и вы до неё докатились.
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Виктор 2-28-14

14 минут назад
Самоизоляция - путь к разводу....ну да,который в загсе,без музыки и пожеланий.....но возможны и другие варианты......это когда деньги были ваши.а стали чужие.... В обоих случаях руки тянутся к тяпке.......и хочется полоть......
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