У 94-летней пенсионерки выманили деньги под предлогом «коронавирусных» выплат старикам

Женщине всучили фантик «Банка приколов», взяв у нее на сдачу настоящие деньги.

Вчера 94-летняя липецкая пенсионерка стала жертвой аферистки, представившейся сотрудницей «Почты России». Мошенница пришла в квартиру к старушке и сообщила, что пенсионерам положены «коронавирусные» выплаты от государства в размере 1250 рублей. Так как этой суммы у «почтальона» не было, она попросила пенсионерку разменять 5-тысячную купюру. Пожилая женщина отдала аферистке 3750 рублей и только потом поняла, что получила фантик «Банка приколов».



По данному факту полицией начата доследственная проверка.