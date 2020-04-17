Будущее наступило: безопасная покупка квартир

В условиях пандемии многие процессы остановились, но строительная компания «ОДСК Липецк» продолжает строить дома в Европейском микрорайоне Липецка. Для тех, кто хочет обезопасить свои средства, сделав надежное вложение в недвижимость, предоставляются самые современные сервисы.

Вместе со своим партнером, ПАО Сбербанк, один из ведущих застройщиков региона наладил инновационную систему покупки жилья, при которой покупатель сводит количество инстанций и, соответственно, контактов, к минимуму. Речь идет о дистанционном выборе квартиры, при котором покупатель может ознакомиться с планом недвижимости.

На сайте компании предоставлена информация о строящихся объектах, сроках сдачи и планы квартир. По телефону менеджер подробно расскажет о квартире, возможных вариантах приобретения, проинформирует о действующих ипотечных программах.

Единственной инстанцией, которую придется посетить будущему новоселу, остается офис Сбербанка. К этому моменту согласованный договор от «ОДСК Липецк» уже будет ждать покупателя, которому останется только получить электронную подпись и воспользоваться системой безопасных расчетов.

Прочие процедуры компании-партнеры берут на себя. Договор в электронном виде отправляется в Росреестр, где сделка регистрируется. Таким образом, инновационная система защищает покупателей не только от короновируса, но и от других нежелательных рисков.

На сайте компании представлен большой выбор квартир – от практичных и продуманных однокомнатных квартир и до просторных «трёшек».

Застройщик ООО "Специализированный застройцик "Орелстрой-Л2"





Проектная декларация размещена на сайте odsk-lip.ru и наш.дом.рф.

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