Общество
сегодня, 08:42
С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона
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Корреспонденту GOROD48 это удалось сделать с шестого раза.
С сегодняшнего дня в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. GOROD48 проверил как работает система.
Получить код нам удалось только с шестой попытки. Пять первых заканчивались тем, что после набора номера ЕДС 8-800-450-48-58 в трубке после сигнала вызова звучало какое-то оборванное слово «...чинам» и связь прерывалась. Очевидно, система не справлялась с большим потоком желающих получить цифровой пропуск. Но в шестой раз все прошло гладко. Выбрав причину №2 для выхода из дома, через пару секунд мы получили SMS-сообщение «Выход одобрен с 08.29 по 10.29», и девятизначный код пропуска.
- Вчера в ЕДС работало 15 операторов. Сегодня планируем увеличить их количество до 30. В настоящий момент мы расширяем каналы, увеличиваем количество операторов. Скоро ЕДС станет полностью доступна. Пропуска в автоматическом режиме выдаются успешно: с утра их получили уже более 5,5 тысячи жителей, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко.
Работающим людям, у которых есть соответствующий документ, выданный работодателем на бланке предприятия, код заказывать не нужно. Не нужен код для выноса мусора и выгула собаки в пределах ста метров от дома.
Напомним, что полицейские могут остановить человека или автомобилиста и попросить предъявить им цифровой пропуск. В случае его отсутствия на нарушителя правил самоизоляции может быть составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ее нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
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Получить код нам удалось только с шестой попытки. Пять первых заканчивались тем, что после набора номера ЕДС 8-800-450-48-58 в трубке после сигнала вызова звучало какое-то оборванное слово «...чинам» и связь прерывалась. Очевидно, система не справлялась с большим потоком желающих получить цифровой пропуск. Но в шестой раз все прошло гладко. Выбрав причину №2 для выхода из дома, через пару секунд мы получили SMS-сообщение «Выход одобрен с 08.29 по 10.29», и девятизначный код пропуска.
- Вчера в ЕДС работало 15 операторов. Сегодня планируем увеличить их количество до 30. В настоящий момент мы расширяем каналы, увеличиваем количество операторов. Скоро ЕДС станет полностью доступна. Пропуска в автоматическом режиме выдаются успешно: с утра их получили уже более 5,5 тысячи жителей, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко.
Работающим людям, у которых есть соответствующий документ, выданный работодателем на бланке предприятия, код заказывать не нужно. Не нужен код для выноса мусора и выгула собаки в пределах ста метров от дома.
Напомним, что полицейские могут остановить человека или автомобилиста и попросить предъявить им цифровой пропуск. В случае его отсутствия на нарушителя правил самоизоляции может быть составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ее нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
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180 7014
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