Общество

сегодня, 08:42

С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона

180 7014
#коронавирус #цифровой пропуск
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С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона

Корреспонденту GOROD48 это удалось сделать с шестого раза.

С сегодняшнего дня в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. GOROD48 проверил как работает система.

Получить код нам удалось только с шестой попытки. Пять первых заканчивались тем, что после набора номера ЕДС 8-800-450-48-58 в трубке после сигнала вызова звучало какое-то оборванное слово «...чинам» и связь прерывалась. Очевидно, система не справлялась с большим потоком желающих получить цифровой пропуск. Но в шестой раз все прошло гладко. Выбрав причину №2 для выхода из дома, через пару секунд мы получили SMS-сообщение «Выход одобрен с 08.29 по 10.29», и девятизначный код пропуска. 

пропуск1 (1).jpg

пропуск4 (2).jpg

- Вчера в ЕДС работало 15 операторов. Сегодня планируем увеличить их количество до 30. В настоящий момент мы расширяем каналы, увеличиваем количество операторов. Скоро ЕДС станет полностью доступна. Пропуска в автоматическом режиме выдаются успешно: с утра их получили уже более 5,5 тысячи жителей, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко.

Работающим людям, у которых есть соответствующий документ, выданный работодателем на бланке предприятия, код заказывать не нужно. Не нужен код для выноса мусора и выгула собаки в пределах ста метров от дома.

Напомним, что полицейские могут остановить человека или автомобилиста и попросить предъявить им цифровой пропуск. В случае его отсутствия на нарушителя правил самоизоляции может быть составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ее нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».

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180 7014
#коронавирус #цифровой пропуск
2

Комментарии (182)

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Хохохо

15 секунд назад
Серега, с подключением.
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Алексей. А

16 секунд назад
ФЗ 68 4.1 ,10 д вам всем впомощь.
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Перри Мейсон

37 секунд назад
Серега, законы давно все прописаны, и доступны в интернете. В том числе на город48
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По карусели

1 минуту назад
Чиполлино показали теперь гнать надо идерастов во главе с молью.
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Миротворец

1 минуту назад
Канал «карусель» включайте !!!!! И все станет на свои места
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Алексей. А

1 минуту назад
Для справки вам все, остановят ссылайтесь все на ФЗ 68 КоАП, 10. Д,д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. Это будет всем на заметку, федеральный закон главенствующее чем региональный.
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Александр, ну так в чем же дело? Управляйте.. В футбол тоже можете играть?
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молодой тупняк

1 минуту назад
Скучающая публика, я тебя не воспитываю, я прошу тебя задуматься и задаться вопросом почему? Почему люди являясь потенциальными разносчиками ходят на работу на такие предприятия, которые можно закрыть?! Например остановить строительство дороги на проспекте победы, это что жизненная необходимость?! почему нельзя закрыть заводы по производству красок и другой химии, почему нельзя приостановить на время стройки?! Почему когда ВОЗ объявила пандемию власть выпускала туристов, да ещё и активно заражённых сюда завозила?! Зачем предпринимаются властями шаги при которых народ массово скапливается и душится в очередях, чтоб увеличить процент заболевших? И наконец зачем надо властям одних ограничить, а другим дать зелёный свет? Просто задумайся почему? Это далеко не ошибки властей, такие люди не ошибаются, всё идёт по плану!
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Александра

1 минуту назад
кто-нибудь. что-нибудь скажет дельного по вопросу сломанного телефона?
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///

2 минуты назад
НЕПРАВИЛЬНО НАБРАН НОМЕР!!!
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