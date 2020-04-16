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13 минут назад
Липецкая вечЁрка: правила пропускного режима, штрафы за прогулки и изнасилование в бане
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 16 апреля.
С 17 апреля в Липецке, Задонске, Чаплыгине и Ельце вводится пропускной режим. Выйти из дома жителям этих городов можно будет по специальному коду. Сегодня администрация региона разъяснила правила, по которым будет действовать пропускная система.
Завтра же состоится уже внеочередная сессия областного Совета с одним вопросом повестки дня: парламентариям предстоит согласиться или отказаться ввести в региональный Кодекс об административных правонарушениях новую статью - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). Изменить КоАП Липецкой области предложил глава региона Игорь Артамонов. Новая статья предполагает штраф для граждан за нарушение режима самоизоляции в 1- 4 тысячи рублей, должностных лиц - 10-40 тысяч, юридических лиц - в 100 - 300 тысяч рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать их будут мировые суды.
Между прочим коронавирусная инфекция выявлена еще у 11 жителей Липецкой области, об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.
Несмотря на то. что все бани и сауны в Липецке должны быть закрыты еще с марта, одно заведение продолжило работу. И попало в криминальную хронику. «Поздним вечером 12 апреля компания молодежи решила провести ночь в банном комплексе на Универсальном проезде. Неожиданно для них оказалось, что там отдыхала другая компания, состоящая из людей постарше. Однако тот, кто их пригласил, заверил, что ничего плохого не случится, так как все любители пара, воды и пива - его знакомые. И все действительно было хорошо - до 4 часов утра следующего дня…».
Завтра же состоится уже внеочередная сессия областного Совета с одним вопросом повестки дня: парламентариям предстоит согласиться или отказаться ввести в региональный Кодекс об административных правонарушениях новую статью - 8.6 («Неисполнение требований нормативного правового акта Липецкой области, принятого в целях предупреждения и развития чрезвычайных ситуаций»). Изменить КоАП Липецкой области предложил глава региона Игорь Артамонов. Новая статья предполагает штраф для граждан за нарушение режима самоизоляции в 1- 4 тысячи рублей, должностных лиц - 10-40 тысяч, юридических лиц - в 100 - 300 тысяч рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления. Рассматривать их будут мировые суды.
Между прочим коронавирусная инфекция выявлена еще у 11 жителей Липецкой области, об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.
Несмотря на то. что все бани и сауны в Липецке должны быть закрыты еще с марта, одно заведение продолжило работу. И попало в криминальную хронику. «Поздним вечером 12 апреля компания молодежи решила провести ночь в банном комплексе на Универсальном проезде. Неожиданно для них оказалось, что там отдыхала другая компания, состоящая из людей постарше. Однако тот, кто их пригласил, заверил, что ничего плохого не случится, так как все любители пара, воды и пива - его знакомые. И все действительно было хорошо - до 4 часов утра следующего дня…».
305