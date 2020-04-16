Погода в Липецке

19 минут назад

Циклон из Скандинавии пришел с дождями и сильным ветром

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#похолодание
Циклон из Скандинавии пришел с дождями и сильным ветром

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут дожди и мокрый снег от небольших до умеренных. Среднесуточная температура составит 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег, днем временами также пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы будут достигать 16-20 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем будет от 7 до 12 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.  

День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза. 
270
#похолодание

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