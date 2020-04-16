19 минут назад
Циклон из Скандинавии пришел с дождями и сильным ветром
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут дожди и мокрый снег от небольших до умеренных. Среднесуточная температура составит 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дождь и мокрый снег, днем ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов тепла, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.
День 17 апреля стал самым теплым в Липецке в 1920 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 10 градусов мороза.
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14.04.2020 14:33Погода в Липецке