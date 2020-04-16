Коронавирус
сегодня, 15:50
Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в области - липчане
29 4193
Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 29 человек.
Сегодня из областной инфекционной больницы врачи выписали ещё семерых липчан перенесших COVID-19. Всего, по данным регионального штаба по предотвращению распространению коронвирусной инфекции, на территории Липецкой области зарегистрировано 96 случаев заболевания COVID-19, 67 человек продолжают лечение.
По состоянию на 15.00 в больницах находятся 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (в том числе четыре ребенка), и 126 человек — с подозрением на выделение вируса (среди них семь детей).
Получают лечение на дому семь пациентов с лёгкой формой COVID-19 (15 апреля - 4 человека).
В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека (15 апреля 515 человек). Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
С начала эпидемии на коронавирусную инфекцию обследованы 8 607 человек, в том числе за последние сутки 739.
Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:
Липецк - 34;
Елец - 7;
Воловский район - 5;
Грязинский район - 2;
Данковский район - 2;
Добринский район - 1;
Добровский район - 8;
Задонский район - 6;
Измалковский район - 2;
Лебедянский район - 5;
Лев-Толстовский район - 2;
Липецкий район - 6;
Становлянский район - 2;
Тербунский район - 1;
Хлевенский район - 1;
Чаплыгинский район - 12.
Возраст заболевших с момента начала эпидемии:
По состоянию на 15.00 в больницах находятся 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (в том числе четыре ребенка), и 126 человек — с подозрением на выделение вируса (среди них семь детей).
Получают лечение на дому семь пациентов с лёгкой формой COVID-19 (15 апреля - 4 человека).
В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека (15 апреля 515 человек). Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
С начала эпидемии на коронавирусную инфекцию обследованы 8 607 человек, в том числе за последние сутки 739.
Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:
Липецк - 34;
Елец - 7;
Воловский район - 5;
Грязинский район - 2;
Данковский район - 2;
Добринский район - 1;
Добровский район - 8;
Задонский район - 6;
Измалковский район - 2;
Лебедянский район - 5;
Лев-Толстовский район - 2;
Липецкий район - 6;
Становлянский район - 2;
Тербунский район - 1;
Хлевенский район - 1;
Чаплыгинский район - 12.
Возраст заболевших с момента начала эпидемии:
29 4193
Перри Мейсон
Митяй
Странно что не чукчи бл идиоты ска нах дебилы
Аналитик
почем будут базы данных
Олег
Вопрос
€===8 ВАМ
444
Zeon