Коронавирус

сегодня, 15:50

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в области - липчане

29 4193
#коронавирус
3
Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в области - липчане

​​Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 29 человек.

Сегодня из областной инфекционной больницы врачи выписали ещё семерых липчан перенесших COVID-19. Всего, по данным регионального штаба по предотвращению распространению коронвирусной инфекции,  на территории Липецкой области зарегистрировано 96 случаев заболевания COVID-19, 67 человек продолжают лечение. 
 
По состоянию на 15.00 в больницах находятся 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (в том числе четыре ребенка), и 126 человек — с подозрением на выделение вируса (среди них семь детей). 
 
Получают лечение на дому семь пациентов с лёгкой формой COVID-19 (15 апреля - 4 человека). 
 
В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека (15 апреля 515 человек). Симптомы ОРВИ у них не выявлены. 

С начала эпидемии на коронавирусную инфекцию обследованы 8 607 человек, в том числе за последние сутки 739. 
   
Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям: 

Липецк - 34;

Елец - 7;

Воловский район - 5

Грязинский район - 2

Данковский район - 2

Добринский район - 1

Добровский район - 8

Задонский район - 6;

Измалковский район - 2;
 
Лебедянский район - 5

Лев-Толстовский район - 2;
 
Липецкий район - 6

Становлянский район - 2;
 
Тербунский район - 1

Хлевенский район - 1

Чаплыгинский район - 12.

Возраст заболевших с момента начала эпидемии:

b12be55e-b59c-48dc-986f-5b1588048a0f.jpg
29 4193
#коронавирус
3

Комментарии (29)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

1 минуту назад
Ветеран, это все проделки мирового правительства)))
ответить

Митяй

2 минуты назад
Ветеран, это твой вирус умирает при +26 градусов. Распространяется на полтора метра а вирусы гриппа и ОРЗ на много дальше. Смотри дальше телевизор только в наморднике
ответить

Странно что не чукчи бл идиоты ска нах дебилы

7 минут назад
Всю херь собирают
ответить

Аналитик

7 минут назад
Олег-Адоний, у тебя скоро вечерняя служба, брысь в храм, попёнок!
ответить

почем будут базы данных

11 минут назад
когда "случайно" утекут в сеть?
ответить

Олег

11 минут назад
только коррумпированные менты крышуют проституток! теневая экономика проституции 20 триллионов за 10 лет! или они не могут еще переносить вирусы? а как же указ президента бороться с заразой? куда смотрят губернаторы! а нет вот в чем прикол. храмы закрыли, а бордели открыты! ну и нафига тогда голосовать за поправки к конституции?
ответить

Вопрос

13 минут назад
Доброе на 3-месте ни предприятий крупных ни железной дороги население небольшое откуда столько заразы?
ответить

€===8 ВАМ

19 минут назад
А не паспортные данные
ответить

444

28 минут назад
По паспорту найдут адрес проживания а когда через час-два вернетесь домой в вашей квартире побывают воры.
ответить

Zeon

31 минуту назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- https://cuz.su/prees
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты
#коронавирус #Путин
33
Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты

сегодня, 15:20

Общество
Война с вирусом: заболевших в мире уже больше 2 миллионов, три вакцины от COVID-19 испытывают клинич...
#коронавирус
5
Война с вирусом: заболевших в мире уже больше 2 миллионов, три вакцины от COVID-19 испытывают клинич...

сегодня, 15:03

Коронавирус
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву
#коронавирус
12
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву

сегодня, 14:10

Общество
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»
#электронный пропуск #магазин #волонтеры
49
«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»

сегодня, 13:31

Общество
Областная администрация разъяснила правила пропускного режима
#пропускная система #коронавирус
376
Областная администрация разъяснила правила пропускного режима

сегодня, 13:17

Общество
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли
#коронавирус #торговля
52
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

сегодня, 13:11

Общество