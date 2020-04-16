Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в области - липчане

​​Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 29 человек.





Сегодня из областной инфекционной больницы врачи выписали ещё семерых липчан перенесших COVID-19. Всего, по данным регионального штаба по предотвращению распространению коронвирусной инфекции, на территории Липецкой области зарегистрировано 96 случаев заболевания COVID-19, 67 человек продолжают лечение.По состоянию на 15.00 в больницах находятся 60 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» (в том числе четыре ребенка), и 126 человек — с подозрением на выделение вируса (среди них семь детей).Получают лечение на дому семь пациентов с лёгкой формой COVID-19 (15 апреля - 4 человека).В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 901 человека (15 апреля 515 человек). Симптомы ОРВИ у них не выявлены.С начала эпидемии на коронавирусную инфекцию обследованы 8 607 человек, в том числе за последние сутки 739.Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:Возраст заболевших с момента начала эпидемии: