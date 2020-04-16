Общество
37 минут назад
Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты
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На 12 130 рублей могут претендовать почти 18,5 тысяч липчан.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов провел экстренное заседание Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, на котором поручил проанализировать предварительное число поручателей денежных выплат по итогам вчерашнего телеобращения президента России.
Совместно с налоговыми органами и региональной инспекцией по труду чиновники областной администрации сформировали базу предприятий, которые могут рассчитывать на выплаты в размере 12 130 рублей на сотрудника. В него попали 8940 субъектов малого и среднего бизнеса. Наибольшее их количество - более 5 тысяч - занимается автоперевозками, еще 1,7 тысячи оказывают бытовые услуги населению, почти 900 работают в сфере общепита. Суммарное число сотрудников, которым положены «президентские» выплаты, составляет почти 18,5 тысяч человек.
В тоже время, как отмечают в администрации области, в случае анонсированного включения в Перечень пострадавших предприятий торговли непродольственными товарами, количество претендующих на выплаты субъектов предпринимательской деятельности может увеличиться еще на 4 тысячи юрлиц или на 8,5 тысяч человек. Отметим, что собственным распоряжением Игорь Артамонов ранее уже внес сферу торговли непродовольственными товарами в региональный список пострадавших отраслей.
Совместно с налоговыми органами и региональной инспекцией по труду чиновники областной администрации сформировали базу предприятий, которые могут рассчитывать на выплаты в размере 12 130 рублей на сотрудника. В него попали 8940 субъектов малого и среднего бизнеса. Наибольшее их количество - более 5 тысяч - занимается автоперевозками, еще 1,7 тысячи оказывают бытовые услуги населению, почти 900 работают в сфере общепита. Суммарное число сотрудников, которым положены «президентские» выплаты, составляет почти 18,5 тысяч человек.
В тоже время, как отмечают в администрации области, в случае анонсированного включения в Перечень пострадавших предприятий торговли непродольственными товарами, количество претендующих на выплаты субъектов предпринимательской деятельности может увеличиться еще на 4 тысячи юрлиц или на 8,5 тысяч человек. Отметим, что собственным распоряжением Игорь Артамонов ранее уже внес сферу торговли непродовольственными товарами в региональный список пострадавших отраслей.
11 1269
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