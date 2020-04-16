Общество

37 минут назад

Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты

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#коронавирус #Путин
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Работники 8940 предприятий региона получат «путинские» выплаты

На 12 130 рублей могут претендовать почти 18,5 тысяч липчан.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов провел экстренное заседание Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, на котором поручил проанализировать предварительное число поручателей денежных выплат по итогам вчерашнего телеобращения президента России.

Совместно с налоговыми органами и региональной инспекцией по труду чиновники областной администрации сформировали базу предприятий, которые могут рассчитывать на выплаты в размере 12 130 рублей на сотрудника. В него попали 8940 субъектов малого и среднего бизнеса. Наибольшее их количество - более 5 тысяч - занимается автоперевозками, еще 1,7 тысячи оказывают бытовые услуги населению, почти 900 работают в сфере общепита. Суммарное число сотрудников, которым положены «президентские» выплаты, составляет почти 18,5 тысяч человек.

В тоже время, как отмечают в администрации области, в случае анонсированного включения в Перечень пострадавших предприятий торговли непродольственными товарами, количество претендующих на выплаты субъектов предпринимательской деятельности может увеличиться еще на 4 тысячи юрлиц или на 8,5 тысяч человек. Отметим, что собственным распоряжением Игорь Артамонов ранее уже внес сферу торговли непродовольственными товарами в региональный список пострадавших отраслей.
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#коронавирус #Путин
1

Комментарии (11)

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Я

3 минуты назад
Гость, а дальше воровать...
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ЗЛЮЧКА

3 минуты назад
А НЕ ХОТЯТ ВЫДЕЛИТЬ РАБОЧИМ 12 130 ТО ЕСТЬ РАБОЧИМ ТЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ КТО ПРОДОЛЖАЕТ ТРУДИТСЯ В ТАКИЕ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА ВЫНУЖДЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЩЕСВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ КОМПЕНСАЦИЯ К ТЕКУЩЕЙ ЗАРПЛАТЕ ЗА СТРЕСС
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кокс

5 минут назад
12 130 рублей уж лучше чем просто шиш
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444

9 минут назад
Деньги разворуют подельники плешивого
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Водитель

12 минут назад
Это что за... 9000 предприятий, на которых работает 18000 человек? Кто получит деньги? Директор и зам? Или вы финансирует индивидуальных проституток? Работникам предприятий которые что то производят, НЛМК, Лимак, ОЭЗ и т.д. деньги не нужны? Спонсируйте и дальше всякую... Нормальные люди сами выживут!
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Zeon

13 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Игорь

17 минут назад
Не верю в выплаты. Смотрел ролик курская область снимает врач который пришёл за выплатой но чиновница показала ему где находится поворот. Везде кругом обман и показуха.и ещё город 48 какие путинские выплаты он что из своего кармана выдаёт что ли. Это деньги налогоплательщиков
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Житель

20 минут назад
Строителям помогите ! Никогда ни под какую помощь не попадают
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Путин

23 минуты назад
Как вы надоели - все жрете и жрете. Не напасешься на вас, дармоеды.
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Гость

27 минут назад
На пару дней хватит протянуть. А дальше?
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