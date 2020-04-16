Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане

По словам 18-летней девушки, насильник закрыл ладонью ее рот и нос, пригрозив свернуть шею при сопротивлении.

Поздним вечером 12 апреля компания молодежи решила провести ночь в банном комплексе на Универсальном проезде (интересно, как на работу этого заведения в условиях самоизоляции посмотрят в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики? - Прим. GOROD48). Неожиданно для них оказалось, что там отдыхала другая компания, состоящая из людей постарше. Однако тот, кто их пригласил, заверил, что ничего плохого не случится, так как все любители пара, воды и пива - его знакомые. И все действительно было хорошо - до 4 часов утра следующего дня.



- Те, из другой компании, стали выпивать. Мужчина по имени Александр стал вести себя неадекватно. Он приставал ко мне, приглашая присоединится к их компании. Когда я оказалась пить спиртное, он стал на меня наезжать, обвиняя в неучтивости. Он стал бравировать судимостями, вел себя агрессивно и нагло, полностью разделся и ходил голым. Мне все это сильно не понравилось. Я оделась, чтобы уйти. В тот момент, когда все ушли в сауну и мы остались одни, Александр сказал, что ему надо со мной поговорить. Он заставил меня подняться на второй этаж, закрыл мне рот и нос ладонью и пригрозил свернуть мне шею, если я буду сопротивляться. Поняв, что мне никто не поможет, я сдалась. Александр напугал меня рассказом о том, что сидел за убийство и что занимается разными темными делами. И если что, меня вывезут в лес, где меня никто не найдет. После пережитого ужаса оделась, ушла из бани с подругой, вызвала такси и уехала домой, - рассказала GOROD48 девушка, которую, по ее словам, изнасиловал Александр.



В полицию студентка обратилась только 14 апреля, после того, как рассказала о случившемся своему знакомому адвокату. По его совету девушка со своим другом Виталием пришла в отделение полиции №3 УМВД РФ по Липецку, где рассказала о том, что стала жертвой преступления.



К разговору подключился Виталий:



- Мне очень не понравилось, как вел себя один сотрудник полиции. Он вначале отговаривал ее писать заявление, говоря, что в таком случае о случившемся узнают ее родители. Потом, когда в отделение приехал наш знакомый адвокат, этот офицер почему-то сказал ему, что девушка познакомилась с Александром на сайте знакомств «Мамба», и что они договорились по цене за секс. Конечно, это была ложь! В конце концов, у моей подруги приняли заявление об изнасиловании, и мы поехали на место преступления, где могли остаться следы спермы насильника на полу того помещения, где этот урод сделал свое дело, где можно было изъять записи камер наблюдения. Так там тот же полицейский предложил приехавшему отцу девушки посмотреть большой телевизор!



Девушка и ее друг считают, что правоохранители тут же задержали насильника. Ведь в тот же день он не раз звонил своей жертве, предлагая денег за то, чтобы она забрала свое заявление из Следственного комитета.



Виталий считает, что аргументами силовиков, сначала не желавших браться за расследование преступления, стало отсутствие побоев на теле девушки. Не было и порванных вещей. Также мог повлиять на отношение полицейских к расследованию и тот факт, что 32-летний Александр уже был подозреваемым в изнасиловании, но откупился от потерпевшей и та отказалась от претензий к нему.



- Действительно, несколько дней назад в Правобережный отдел СУ СК РФ по Липецкой области обратилась с заявлением об изнасиловании 18-летняя липчанка. В настоящее время по ее заявлению идет доследственная проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СКР региона.





фото: gorsov.ru

