Происшествия

56 минут назад

Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане

26 3832
#изнасилование
1
Липецкая студентка заявила в полицию об изнасиловании в бане

По словам 18-летней девушки, насильник закрыл ладонью ее рот и нос, пригрозив свернуть шею при сопротивлении.

Поздним вечером 12 апреля компания молодежи решила провести ночь в банном комплексе на Универсальном проезде (интересно, как на работу этого заведения в условиях самоизоляции посмотрят в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики? - Прим. GOROD48). Неожиданно для них оказалось, что там отдыхала другая компания, состоящая из людей постарше. Однако тот, кто их пригласил, заверил, что ничего плохого не случится, так как все любители пара, воды и пива - его знакомые. И все действительно было хорошо - до 4 часов утра следующего дня.

- Те, из другой компании, стали выпивать. Мужчина по имени Александр стал вести себя неадекватно. Он приставал ко мне, приглашая присоединится к их компании. Когда я оказалась пить спиртное, он стал на меня наезжать, обвиняя в неучтивости. Он стал бравировать судимостями, вел себя агрессивно и нагло, полностью разделся и ходил голым. Мне все это сильно не понравилось. Я оделась, чтобы уйти. В тот момент, когда все ушли в сауну и мы остались одни, Александр сказал, что ему надо со мной поговорить. Он заставил меня подняться на второй этаж, закрыл мне рот и нос ладонью и пригрозил свернуть мне шею, если я буду сопротивляться. Поняв, что мне никто не поможет, я сдалась. Александр напугал меня рассказом о том, что сидел за убийство и что занимается разными темными делами. И если что, меня вывезут в лес, где меня никто не найдет. После пережитого ужаса оделась, ушла из бани с подругой, вызвала такси и уехала домой, - рассказала GOROD48 девушка, которую, по ее словам, изнасиловал Александр.

В полицию студентка обратилась только 14 апреля, после того, как рассказала о случившемся своему знакомому адвокату. По его совету девушка со своим другом Виталием пришла в отделение полиции №3 УМВД РФ по Липецку, где рассказала о том, что стала жертвой преступления.

К разговору подключился Виталий:

- Мне очень не понравилось, как вел себя один сотрудник полиции. Он вначале отговаривал ее писать заявление, говоря, что в таком случае о случившемся узнают ее родители. Потом, когда в отделение приехал наш знакомый адвокат, этот офицер почему-то сказал ему, что девушка познакомилась с Александром на сайте знакомств «Мамба», и что они договорились по цене за секс. Конечно, это была ложь! В конце концов, у моей подруги приняли заявление об изнасиловании, и мы поехали на место преступления, где могли остаться следы спермы насильника на полу того помещения, где этот урод сделал свое дело, где можно было изъять записи камер наблюдения. Так там тот же полицейский предложил приехавшему отцу девушки посмотреть большой телевизор!

Девушка и ее друг считают, что правоохранители тут же задержали насильника. Ведь в тот же день он не раз звонил своей жертве, предлагая денег за то, чтобы она забрала свое заявление из Следственного комитета.

Виталий считает, что аргументами силовиков, сначала не желавших браться за расследование преступления, стало отсутствие побоев на теле девушки. Не было и порванных вещей. Также мог повлиять на отношение полицейских к расследованию и тот факт, что 32-летний Александр уже был подозреваемым в изнасиловании, но откупился от потерпевшей и та отказалась от претензий к нему.

- Действительно, несколько дней назад в Правобережный отдел СУ СК РФ по Липецкой области обратилась с заявлением об изнасиловании 18-летняя липчанка. В настоящее время по ее заявлению идет доследственная проверка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СКР региона.


фото: gorsov.ru
26 3832
#изнасилование
1

Комментарии (26)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

страна должна знать своих героев

8 минут назад
Хочу видеть мужественное лицо девушки шляющейся по баням в поисках приключений.
ответить

Пенсионер

9 минут назад
Ну и куда ты овца шла и за чем , в куклы играть всю ночь в бане с мужиками собиралась !
ответить

Я

11 минут назад
Сама виновата,деньжат с рубить захотела, в баню с мужиками поперла, что не знала зачем. Куда смотрит администрация бани частные как работали так и работают на самоизоляции (очередь велюшками). Сауна Алиса на сокале , только вывески поснимала, а народ как пер так и поёт сегодня всю ночь гудели
ответить

Zeon

13 минут назад
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
ответить

*

13 минут назад
Моральные уроды
ответить

Сайт знакомств Мамба

20 минут назад
СПС за рекламу
ответить

Гость

21 минуту назад
Вот что значит не соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию. Срочно наказать и проверить на все вирусы)))
ответить

Томми

26 минут назад
"Я не такая, я жду трамвая". Ага, в баню она пошла, просто помыться и пирожных отведать с чаем
ответить

LTZ40AM

26 минут назад
АХААААА ДЕВУШКА АХАААА
ответить

Следствие зашло в тупик

27 минут назад
2 варианта. Она или дибильная, или аферистка...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На трассе «Липецк-Хлевное» грузовик сбил светофор
#авария #ДТП
10
На трассе «Липецк-Хлевное» грузовик сбил светофор

сегодня, 11:13

Происшествия
50 кг лома вор нёс по всему садоводческому участку
#УМВД #кража
7
50 кг лома вор нёс по всему садоводческому участку

сегодня, 10:30

Происшествия
37-летняя женщина поверила звонку из службы безопасности банка и осталась без 145 000 рублей
#мошенничество
12
37-летняя женщина поверила звонку из службы безопасности банка и осталась без 145 000 рублей

сегодня, 09:22

Происшествия
Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья
#кража
1
Липчанин промышлял кражами в магазинах городов Черноземья

сегодня, 09:09

Происшествия
В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»
#авария #ДТП
15
В Липецке минивэн снес пешехода на «зебре»

сегодня, 08:57

Происшествия
На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля
#авария #ДТП
55
На окружной трассе крупное ДТП: грузовик смял «ВАЗ», повреждены еще два автомобиля

вчера, 17:44

Происшествия