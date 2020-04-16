Общество

17 минут назад

Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву

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#коронавирус
Верификация тестов на коронавирус теперь не требует перевозки анализов в Москву

Первичные анализы перепроверяют в Липецке за день.

Со вчерашнего дня анализы на новую коронавирусную инфекцию, взятые у людей с симптомами ОРВИ, уже не возят в столичный ФКУЗ «Противочумный Центр» Роспотребнадзора. Их верифицируют на месте, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области».

- Мы выигрываем во времени постановки окончательного диагноза. Теперь тест верифицируют в течение дня, а раньше с учетом перевозки анализов липчан в Москву курьерами самолетами или поездами только на логистику мы теряли один-два дня, - сообщила GOROD48 заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Щукина.

По словам Ирины Шукиной, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции отлично себя зарекомендовала: результаты липецких тестов полностью совпадали с результатами московского противочумного центра.
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#коронавирус

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