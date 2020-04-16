В редакцию GOROD48 обратились жители частного сектора села Коровино. Они не понимают, как им быть с рассчитанными на час электронными пропусками, когда до ближайшего магазина или аптеки идти минимум 1,5 км. Жителей Коровино особенно беспокоит то, как в этой ситуации быть старикам.

- На то, чтобы сходить в магазин и аптеку, дали по одному часу, а у нас до ближайшего продуктового от дома идти только полчаса, а если это бабушка или человек с больными ногами - и того больше. Это что получается: нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить? Или штрафы собирать старикам с пенсией в 11 тысяч? Пенсионеры наши напуганы, вот так вроде и живем в городе, да не на окраине, а получается как изгои. Транспорт к нам не заходит, магазина нет, автолавки тоже, - сетуют липчане из Коровино.



В администрации Липецкой области ответили на претензии жителей частного сектора.



- Люди старше 65 лет согласно постановлению региональной администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области" вообще не должны появляться на улице. Это касается и походов в магазин, и визитов в аптеку, - акцентировали в администрации Липецкой области. – Есть у гражданина возникает потребность в помощи, он сам или его родственники могут обратиться к волонтерам. С готовыми помочь тем, кто в этом нуждается, в регионе дефицита нет. В Липецкой области в реестре волонтеров числится около 400 человек. А ежедневно поступает до 100 заявок. Так что, не надо стесняться, звоните: волонтеры готовы всем помочь.



С продуктами все понятно, волонтеры их привезут. А как быть с лекарствами, особенно рецептурными? С этим тоже проблем нет. Волонтеры в условиях режима всеобщей изоляции могут доставить пожилым людям медикаменты, даже те, которые больные получают по рецепту.



Напомним, оставить заявку волонтерам можно по меру «горячей линии» 8-800-200-34-11. Заявке присваивается номер, который знают только волонтеры и человек, нуждающийся в помощи. Этот номер используется в качестве пароля. Заявку передают ближайшему свободному волонтеру для максимально быстро оказания помощи нуждающемуся.



Фото: vzsar.ru