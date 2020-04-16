Общество

55 минут назад

«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»

19 1889
#электронный пропуск #магазин #волонтеры #сидимдома
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«Нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить?»

В редакцию GOROD48 обратились жители частного сектора села Коровино. Они не понимают, как им быть с рассчитанными на час электронными пропусками, когда до ближайшего магазина или аптеки идти минимум 1,5 км. Жителей Коровино особенно беспокоит то, как в этой ситуации быть старикам.

- На то, чтобы сходить в магазин и аптеку, дали по одному часу, а у нас до ближайшего продуктового от дома идти только полчаса, а если это бабушка или человек с больными ногами - и того больше. Это что получается: нам теперь на такси в магазины за хлебом ездить? Или штрафы собирать старикам с пенсией в 11 тысяч? Пенсионеры наши напуганы, вот так вроде и живем в городе, да не на окраине, а получается как изгои. Транспорт к нам не заходит, магазина нет, автолавки тоже, - сетуют липчане из Коровино.

 В администрации Липецкой области ответили на претензии жителей частного сектора.

- Люди старше 65 лет согласно постановлению региональной администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Липецкой области" вообще не должны появляться на улице. Это касается и походов в магазин, и визитов в аптеку, - акцентировали в администрации Липецкой области. – Есть у гражданина возникает потребность в помощи, он сам или его родственники могут обратиться к волонтерам. С готовыми помочь тем, кто в этом нуждается, в регионе дефицита нет. В Липецкой области в реестре волонтеров числится около 400 человек. А ежедневно поступает до 100 заявок. Так что, не надо стесняться, звоните: волонтеры готовы всем помочь.

С продуктами все понятно, волонтеры их привезут. А как быть с лекарствами, особенно рецептурными? С этим тоже проблем нет. Волонтеры в условиях режима всеобщей изоляции могут доставить пожилым людям медикаменты, даже те, которые больные получают по рецепту.

Напомним, оставить заявку волонтерам можно по меру «горячей линии» 8-800-200-34-11. Заявке присваивается номер, который знают только волонтеры и человек, нуждающийся в помощи. Этот номер используется в качестве пароля. Заявку передают ближайшему свободному волонтеру для максимально быстро оказания помощи нуждающемуся.

Фото: vzsar.ru
19 1889
#электронный пропуск #магазин #волонтеры #сидимдома
2

Комментарии (19)

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Гость

1 минуту назад
Собаку можно сейчас на прокат взять, 300 рублей сутки и можешь гулять сколько влезет
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Перри Мейсон

3 минуты назад
александр, очень интересно, но нифига не понятно...
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Вася

5 минут назад
У собаки прав больше , чем у человека .
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александр

5 минут назад
все эти новшества говорят об убожестве чиновников не знающих народ запрещать в всегда легче ума много не надо а наладить жизнь людей не могут да и кому старики нужны кроме родственников а одинокие вообще чиновникам не нужны им только от читаться перед начальством-а ведь было положение гражданин может пойти в ближайшую аптеку-магазин без регулирования власти
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Гость

8 минут назад
Человек выгуливающий собаку и человек гуляющий без собаки вокруг дома без пропуска чем отличаются по "безопасности" для других людей?
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Ой ой

18 минут назад
А где карточки будут выдовать на продукты? В жеке?
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влад

18 минут назад
Перри Мейсон, много вот только украинского сала нет польша литва и даже Россия но нет Украинского
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хочу витамины с лимоном

19 минут назад
Откроем Конституцию. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. В качестве обстоятельств, при которых может быть введен режим чрезвычайного положения, указываются, например, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии. Да все ждут введения ЧС, но чую никто не дождется, власть не собирается платить. Нет режима ЧС нет никаких ограничений, а штраф плати.
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Гость

21 минуту назад
Катастрофа! Неужели пропуск, если он выдан человеку, поможет ему как вакцина против вируса???!!! Глупость! Чушь!!! КАК пропускная система защитит от болезни???? Как??? Не выделять денег на защитные средства, а создавать службы и усиливать з/п полиции!!!
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Людвиг Аристархович

24 минуты назад
Лезут тут всякие со своими местечковыми интересами. Пора и о демократии подумать
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