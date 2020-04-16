Общество

сегодня, 13:11

В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

29 3403
#коронавирус #торговля
3
В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

Юрлицу грозит штраф в размере до 300 000 рублей.

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Сегодня в ходе информационно-аналитического рейда сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики зашли в один из липецких магазинов сети «Красное и белое».

Контролеры сразу же выявили несколько нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», появившейся в Кодексе 1 апреля этого года. Заместитель начальника отдела административной практики и контроля областного управления потребительского рынка и ценовой политики Игорь Гаракишиев и его коллеги увидели работающих без защитных масок продавцов, двух кассиров, которые теснились на полутора квадратных метрах у незакрытых прозрачными экранами касс, в то время как они должны быть разнесены на расстояние до трех метров. Сотрудники магазина не смогли сказать чиновникам о том, если у них специальная антибактериальной лампы для дезинфекции. Также выяснилось, что в служебном помещении сотрудники торговой точки принимают пищу из обычной, а не одноразовой посуды.

- За нарушение правил торговли по статье 20.6.1 КоАП РФ на юридическое лицо может быть наложен штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, - сказал Игорь Гаракишиев.
29 3403
#коронавирус #торговля
3

Комментарии (29)

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товарищ

1 минуту назад
Кому то не дали
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Баб маня

2 минуты назад
Шакалы,пазорные
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гость

3 минуты назад
Гость, Горбачёв это сделал.
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Продавец

4 минуты назад
А с хре.. Нали, я должна питаться с пластика, я что ущербная? Я привыкла к человеческой посуде, а не к звериной миске!!!!
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111

5 минут назад
Гости, Надо , для начала торговлю палёнкой полностью прикрыть.А уж потом заняться легалами. А это не удаётся на протяжении многих лет. Всё под крышей. Ловят, выписывают, освещают в прессе об очередной победе и ... всё продолжается. Жалко только пацанов в погонах, которые пытаются честно исполнить свою работу.
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Гость

5 минут назад
Нужно срочно запретить продажу алкоголя!!!!! Пьяный народ - разбродные шатания по городу и магазинам
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ГОСТЬ

9 минут назад
А где в магазинах есть эти самые "прозрачные экраны"? Сами помещения R&W настолько тесны, что там не нарушить какой-либо дистанционный режим не удастся. Только если впускать по паре покупателей. Но "прозрачными экранами" вы , "господа" вы мощно выстрелили. Это же всю торговлю можно закрывать.
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123

10 минут назад
Дебилы
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Гости

12 минут назад
Закройте красное белое, народ уже весь спился итак, в 10 регионах страны уже полностью запретили продажу алкоголя
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Гостю

15 минут назад
Это чтоб все бухали! Пус
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