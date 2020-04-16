В «Красном и белом» нашли нарушения противоэпидемиологических правил торговли

Юрлицу грозит штраф в размере до 300 000 рублей.

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Сегодня в ходе информационно-аналитического рейда сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики зашли в один из липецких магазинов сети «Красное и белое».



Контролеры сразу же выявили несколько нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», появившейся в Кодексе 1 апреля этого года. Заместитель начальника отдела административной практики и контроля областного управления потребительского рынка и ценовой политики Игорь Гаракишиев и его коллеги увидели работающих без защитных масок продавцов, двух кассиров, которые теснились на полутора квадратных метрах у незакрытых прозрачными экранами касс, в то время как они должны быть разнесены на расстояние до трех метров. Сотрудники магазина не смогли сказать чиновникам о том, если у них специальная антибактериальной лампы для дезинфекции. Также выяснилось, что в служебном помещении сотрудники торговой точки принимают пищу из обычной, а не одноразовой посуды.



- За нарушение правил торговли по статье 20.6.1 КоАП РФ на юридическое лицо может быть наложен штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, - сказал Игорь Гаракишиев.