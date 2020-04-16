Общество

38 минут назад

Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда

8 713
#безработица #рынок труда
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Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда

Наш регион попал в число немногих, где за последнее время создавали новые вакансии. Почти в ¾ субъектов России динамика этой отрасли отрицательная.

Аналитики РИА Рейтинг провели исследование состояния рынка труда в регионах России за последние три года и за последние 10 лет Выводы неутешительные: за последние три года только в 25 регионах число рабочих мест увеличилось, а в 60 сократилось. Но при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах.

Липецкая область попала в топ-25 регионов с положительной динамикой. За последние три года в регионе создано 400 новых рабочих мест. Прирост составил 0,1%. А вот в разрезе последнего десятилетия, с 2010 по 2019 годы, число вакансий сократилось на 11 600 рабочих мест, или на 2%.

- Согласно статистике, за последние десять лет, можно сказать, что происходит постепенный переток работников в экономические центры России. При этом, общая негативная динамика последних трех лет связана с демографическими тенденциями. На рынок выходят представители малочисленного поколения, а на пенсию отправляются гораздо более многочисленное поколение, рожденных в 50-е и 60-е годы, - отмечают авторы исследования.

Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области, занимающей первое место с большим отрывом, за 2017-2019 годы было создано 200 тысячи рабочих мест, а в Москве – 89 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге. Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая строчка у Воронежской области – 9 место и свыше 25 000 новых рабочих мест за последние три года. 21 позицию занимает Белгородская область (3 600 вакансий), 23 строчку – Курская область (1 600 новых рабочих мест). У Липецкой области 25 позиция.
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#безработица #рынок труда
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Комментарии (8)

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гость

5 минут назад
А Петро фантазировал что без него худо будет
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Сколько получил отката

7 минут назад
Госпадин Букреев от сетей? За устроивший бардак
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гость

7 минут назад
Ну ДА?Это хорошо что отношение хорошие у начальника с СМИ.А в разрезе по районам?
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гость

10 минут назад
ОКУ "Центр занятости Липецка", без опыта ?)))
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Gast

13 минут назад
Очень скоро последние вымрут, пусть "олигафрены" радуются в одиночестве на свои мильярды...
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Софокл

18 минут назад
Попала-то она попала, да только 400 рабочих мест по сравнению с тем же Воронежем - это просто курам на смех.
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ОКУ "Центр занятости Липецка"

19 минут назад
Липчане, напоминаем Вам, что продолжается конкурс на две вакансии в областной администрации (начальник управления ЖКХ, начальник управления тарифов). Заплата по каждой из должностей 190 тыс. рублей в месяц. Ждем ваших резюме после окончания режима самоизоляции
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Нищий

23 минуты назад
Сейчас, после 30 апреля ещё посчитайте и обалдеете.
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