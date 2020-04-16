Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда

Наш регион попал в число немногих, где за последнее время создавали новые вакансии. Почти в ¾ субъектов России динамика этой отрасли отрицательная.





Липецкая область попала в топ-25 регионов с положительной динамикой. За последние три года в регионе создано 400 новых рабочих мест. Прирост составил 0,1%. А вот в разрезе последнего десятилетия, с 2010 по 2019 годы, число вакансий сократилось на 11 600 рабочих мест, или на 2%.



- Согласно статистике, за последние десять лет, можно сказать, что происходит постепенный переток работников в экономические центры России. При этом, общая негативная динамика последних трех лет связана с демографическими тенденциями. На рынок выходят представители малочисленного поколения, а на пенсию отправляются гораздо более многочисленное поколение, рожденных в 50-е и 60-е годы, - отмечают авторы исследования.



Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области, занимающей первое место с большим отрывом, за 2017-2019 годы было создано 200 тысячи рабочих мест, а в Москве – 89 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге. Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая строчка у Воронежской области – 9 место и свыше 25 000 новых рабочих мест за последние три года. 21 позицию занимает Белгородская область (3 600 вакансий), 23 строчку – Курская область (1 600 новых рабочих мест). У Липецкой области 25 позиция.

Аналитики РИА Рейтинг провели исследование состояния рынка труда в регионах России за последние три года и за последние 10 лет Выводы неутешительные: за последние три года только в 25 регионах число рабочих мест увеличилось, а в 60 сократилось. Но при этом регионы с положительной динамикой смогли компенсировать примерно половину сокращения в остальных регионах.Липецкая область попала в топ-25 регионов с положительной динамикой. За последние три года в регионе создано 400 новых рабочих мест. Прирост составил 0,1%. А вот в разрезе последнего десятилетия, с 2010 по 2019 годы, число вакансий сократилось на 11 600 рабочих мест, или на 2%.- Согласно статистике, за последние десять лет, можно сказать, что происходит постепенный переток работников в экономические центры России. При этом, общая негативная динамика последних трех лет связана с демографическими тенденциями. На рынок выходят представители малочисленного поколения, а на пенсию отправляются гораздо более многочисленное поколение, рожденных в 50-е и 60-е годы, - отмечают авторы исследования.Лидером по созданию рабочих мест в последние три года стал московский регион. В Московской области, занимающей первое место с большим отрывом, за 2017-2019 годы было создано 200 тысячи рабочих мест, а в Москве – 89 тысяч. Эти два региона соответственно заняли первое и второе место в рейтинге. Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая строчка у Воронежской области – 9 место и свыше 25 000 новых рабочих мест за последние три года. 21 позицию занимает Белгородская область (3 600 вакансий), 23 строчку – Курская область (1 600 новых рабочих мест). У Липецкой области 25 позиция.