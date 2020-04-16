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Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

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#коронавирус
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

Общее число заболевших приближается к 28 тысячам человек.

В России за сутки зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 27 938 человек, сообщает оперштаб. С начала эпидемии в России умерли 232 больных COVID-19. 2304 человека выздоровели. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны, кроме республики Алтай, уточняет РБК. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 1370. Вслед за столицей по числу новых случаев заражения идут Московская область (467), Санкт-Петербург (154), Нижегородская область (65) и Ингушетия (63). Количество тестов на коронавирус SARS-CoV-2, по состоянию на 16 апреля, проведенных в России, превысило 1,6 млн.

За последние сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram. Это рекордное суточное количество смертей для России. Накануне скончались 28 человек. Общее число погибших достигло 232, пишет «Коммерсант». Больше всего смертей зарегистрировано в Москве и Московской области — по семь человек. Во Владимирской области и Дагестане умерло по три человека, в Санкт-Петербурге, Курской и Астраханской областях — по два. Еще по одному случаю зарегистрировано в восьми регионах.

На прошлой неделе китайские врачи опубликовали отчет, где описали группы наиболее уязвимых пациентов в плане заражения коронавирусом. По данным медиков, больше всего смертей пришлось на мужчин старше 50 лет с неинфекционными хроническими заболеваниями. Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре, напоминают «Известия».
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#коронавирус

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