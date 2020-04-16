В России

сегодня, 11:21

Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

294
#самоизоляция
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

Женщина отдыхала во Вьетнаме.

Многие жители Саранска не соблюдают ограничения, введённые для профилактики коронавируса. О некоторых нарушителях режима самоизоляции стражам порядка сообщают бдительные граждане. Так произошло и с женщиной, которая отправилась на прогулку по магазинам после приезда из отпуска, сообщает «МордовМедиа».

В республиканском МВД отмечают, что в конце марта женщина вернулась в Мордовию с отпуска из Вьетнама. Не дожидаясь истечения 14 дней, девушка отправилась по магазинам и в аптеку. Соседи обо всем узнали и «сдали» ее правоохранителям. За нарушение режима самоизоляции на нее составили административный протокол.

Кроме того, за прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило еще 11 подобных обращений. Граждане, опасаясь на свою жизнь, сдали нарушающих ограничительные меры знакомых.
294
#самоизоляция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России
#коронавирус
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

сегодня, 11:28

В России
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов
#коронавирус #нарушение
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

сегодня, 11:14

В России
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
#спрос #продуктовые карточки
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки

сегодня, 10:50

В России
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит
#кредит #льготы #банк
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

сегодня, 10:32

В России
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России
#коронавирус #ущерб #экономика
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России

сегодня, 10:09

В России
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню
#здравоохранение
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню

вчера, 18:54

В России