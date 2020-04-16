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Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку
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Женщина отдыхала во Вьетнаме.
Многие жители Саранска не соблюдают ограничения, введённые для профилактики коронавируса. О некоторых нарушителях режима самоизоляции стражам порядка сообщают бдительные граждане. Так произошло и с женщиной, которая отправилась на прогулку по магазинам после приезда из отпуска, сообщает «МордовМедиа».
В республиканском МВД отмечают, что в конце марта женщина вернулась в Мордовию с отпуска из Вьетнама. Не дожидаясь истечения 14 дней, девушка отправилась по магазинам и в аптеку. Соседи обо всем узнали и «сдали» ее правоохранителям. За нарушение режима самоизоляции на нее составили административный протокол.
Кроме того, за прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило еще 11 подобных обращений. Граждане, опасаясь на свою жизнь, сдали нарушающих ограничительные меры знакомых.
В республиканском МВД отмечают, что в конце марта женщина вернулась в Мордовию с отпуска из Вьетнама. Не дожидаясь истечения 14 дней, девушка отправилась по магазинам и в аптеку. Соседи обо всем узнали и «сдали» ее правоохранителям. За нарушение режима самоизоляции на нее составили административный протокол.
Кроме того, за прошедшие сутки в правоохранительные органы поступило еще 11 подобных обращений. Граждане, опасаясь на свою жизнь, сдали нарушающих ограничительные меры знакомых.
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