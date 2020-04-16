В России

10 минут назад

Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

50
#коронавирус #нарушение
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу, несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации.

На Сахалине стоматолог из частной клиники выходил на работу, нарушив требование Роспотребнадзора о самоизоляции после отпуска. Тест подтвердил у него заражение коронавирусом. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе правительства области. Это житель Поронайского района, уточняет «Интерфакс».

Как отметил на своей странице в Facebook глава региона Валерий Лимаренко., "крайне несознательный стоматолог", которого отправили на режим самоизоляции, продолжил работу в частной клинике, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел на работу или по делам. Пришедшие анализы показали, что он болен коронавирусом.

- Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, - пообещал Валерий Лимаренко.

Сейчас медработника поместили в инфекционный госпиталь. Уже нашли всех пациентов, определи круг их близких контактов. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование, сообщает «Российская газета». Если подтвердится, что стоматолог заразил хотя бы кого-то из них, его могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.

Сейчас в Сахалинской области госпитализированы 13 человек с коронавирусной инфекцией, еще шестеро уже вылечились.
50
#коронавирус #нарушение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку
#самоизоляция
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

2 минуты назад

В России
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
#спрос #продуктовые карточки
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки

33 минуты назад

В России
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит
#кредит #льготы #банк
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

52 минуты назад

В России
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России
#коронавирус #ущерб #экономика
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России

сегодня, 10:09

В России
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню
#здравоохранение
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню

вчера, 18:54

В России
Путин снова выступит с обращением к россиянам
#обращение #коронавирус
50
Путин снова выступит с обращением к россиянам

вчера, 13:23

В России