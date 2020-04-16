Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу, несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации.





Как отметил на своей странице в Facebook глава региона Валерий Лимаренко., "крайне несознательный стоматолог", которого отправили на режим самоизоляции, продолжил работу в частной клинике, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел на работу или по делам. Пришедшие анализы показали, что он болен коронавирусом.



- Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, - пообещал Валерий Лимаренко.



Сейчас медработника поместили в инфекционный госпиталь. Уже нашли всех пациентов, определи круг их близких контактов. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование, сообщает



Сейчас в Сахалинской области госпитализированы 13 человек с коронавирусной инфекцией, еще шестеро уже вылечились. На Сахалине стоматолог из частной клиники выходил на работу, нарушив требование Роспотребнадзора о самоизоляции после отпуска. Тест подтвердил у него заражение коронавирусом. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе правительства области. Это житель Поронайского района, уточняет «Интерфакс». Как отметил на своей странице в Facebook глава региона Валерий Лимаренко., "крайне несознательный стоматолог", которого отправили на режим самоизоляции, продолжил работу в частной клинике, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел на работу или по делам. Пришедшие анализы показали, что он болен коронавирусом.- Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, - пообещал Валерий Лимаренко.Сейчас медработника поместили в инфекционный госпиталь. Уже нашли всех пациентов, определи круг их близких контактов. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование, сообщает «Российская газета» . Если подтвердится, что стоматолог заразил хотя бы кого-то из них, его могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.Сейчас в Сахалинской области госпитализированы 13 человек с коронавирусной инфекцией, еще шестеро уже вылечились.