10 минут назад
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов
Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу, несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации.
Как отметил на своей странице в Facebook глава региона Валерий Лимаренко., "крайне несознательный стоматолог", которого отправили на режим самоизоляции, продолжил работу в частной клинике, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел на работу или по делам. Пришедшие анализы показали, что он болен коронавирусом.
- Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить, к нему будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, - пообещал Валерий Лимаренко.
Сейчас медработника поместили в инфекционный госпиталь. Уже нашли всех пациентов, определи круг их близких контактов. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование, сообщает «Российская газета». Если подтвердится, что стоматолог заразил хотя бы кого-то из них, его могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.
Сейчас в Сахалинской области госпитализированы 13 человек с коронавирусной инфекцией, еще шестеро уже вылечились.