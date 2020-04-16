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18 минут назад
Медики обнаружили новый симптом коронавируса
Врачи заметили на ногах у детей и подростков странную сыпь.
Еще одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть сыпь на ногах. К такому выводу, как сообщает издание Metro, пришли итальянские и испанские медики. У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков, сообщает РИА Новости.
Например, в марте в Италии был госпитализирован 13-летний подросток с сыпью на пятках. Вначале медики полагали, что это укусы пауков, однако через пару дней у юноши проявились все типичные признаки COVID-19, среди которых жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика обнаружили пневмонию.
В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов.
Ассоциация педиатров призвала людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома, пишет «Лента». При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.
Например, в марте в Италии был госпитализирован 13-летний подросток с сыпью на пятках. Вначале медики полагали, что это укусы пауков, однако через пару дней у юноши проявились все типичные признаки COVID-19, среди которых жар и головная боль. Тест на коронавирус оказался положительным, также у мальчика обнаружили пневмонию.
В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов.
Ассоциация педиатров призвала людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома, пишет «Лента». При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.