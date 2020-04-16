Происшествия

34 минуты назад

Коронавирус выявлен ещё у 11 человек

28 2686
#коронавирус
2
Коронавирус выявлен ещё у 11 человек

С начала эпидемии COVID-19 заболели уже 96 жителей региона.

16 апреля коронавирусная инфекция выявлена еще у 11 жителей Липецкой области, об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции.

Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.

Заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому. 
28 2686
#коронавирус
2

Комментарии (28)

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Бим

3 минуты назад
1, а в гуле есть инфа сколько идиотов в мире? Тебя посчитал?
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В Высоцкий

10 минут назад
Да если голову Артамонова поставить с моей попой на углу ,то все сказали бы -смотрите два бандита !.
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вопрос

11 минут назад
вот как получать указание: "вышли на плато",так наши и будут писать. А пока вышли на плату!
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Я Голосовал за Токарева!

12 минут назад
А нехрена было выбирать этого лысого идиота-, На следующих выборах буду голосовать за платошкина!.( За его партию , В эту партию не грех вступить , Путинской партии желаю смерти )
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Поверь, всё меньше людей верят путивизору.

12 минут назад
1, Только идиоты типа Гостя и Галины.
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А тебе какая разница ?

14 минут назад
гостья,
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Ты посмотри на соседку красавицу !

14 минут назад
Галина, И посмотрИ на себя ,уродина !, Что расхотелось сравнивать Россию и Европу !.
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1

15 минут назад
Гугл у всех же есть :). так вот, в россии ежедневно умирает от различных болезней 5600 человек. А от этого вируса на сегодняшний день 198 человек за два месяца! Больных онкологией в россии свыше 4 миллионов.Так что есть пандемия - этот вирус с почти двести мертвых за 2 месяца или онкология с 4 миллиона? Вы же все верите зомбоящику с их официальной статистикой, так эти цифры тоже взяты из официальных источников, статистические данные.
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Посмотрел .

15 минут назад
Галина, И чё. В Германии и Австрии ослабляют режим самоизоляции. В Швеции его и вводили. Да и ещё. В мечете вход свободный . Нигде по Европе и России не закрыли. Ссут гнева правоверных. А у батьку Лукашенко вообще в футбол играют. И статистика там нормальная. Так то , Галя.
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Ты посмотри на соседку красавицу !

15 минут назад
Галина, И посмотреть на себя ,уродина !, Что расхотелось сравнивать Россию и Европу !.
ответить
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