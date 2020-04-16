Происшествия
34 минуты назад
Коронавирус выявлен ещё у 11 человек
28 2686
С начала эпидемии COVID-19 заболели уже 96 жителей региона.
16 апреля коронавирусная инфекция выявлена еще у 11 жителей Липецкой области, об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.
Заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.
Заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому.
28 2686
Бим
В Высоцкий
вопрос
Я Голосовал за Токарева!
Поверь, всё меньше людей верят путивизору.
А тебе какая разница ?
Ты посмотри на соседку красавицу !
1
Посмотрел .
Ты посмотри на соседку красавицу !