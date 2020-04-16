Коронавирус выявлен ещё у 11 человек

С начала эпидемии COVID-19 заболели уже 96 жителей региона.

16 апреля коронавирусная инфекция выявлена еще у 11 жителей Липецкой области, об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции.



Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 человека выздоровели, 74 — находятся на лечении.



Заболевшие проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, в Елецкой городской больнице № 1 имени Н.А. Семашко, несколько человек лечатся на дому.

